Матч «Акжайык» — «Окжетпес» пройдет 12 апреля в Уральске

Матч в рамках VI тура чемпионата Казахстана по футболу между уральским «Акжайыком» и «Окжетпесом» из Кокшетау пройдет в среду, 12 апреля, на стадионе ФК «Акжайык».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Акжайык», игра начнется в 17.00 часов по местному времени.

Сейчас уральская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 5 очков.

Напомним, что матч V тура с командой «Актобе», уральцы завершили ничьей и поделили очки.

Екатерина ЛИТВЯКОВА