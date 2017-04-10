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Опубликовано: Пн, Апр 10th, 2017
80 ЗКО / Картина дня

Матч «Акжайык» — «Окжетпес» пройдет 12 апреля в Уральске

Матч в рамках VI тура чемпионата Казахстана по футболу между уральским «Акжайыком» и  «Окжетпесом» из Кокшетау пройдет в среду, 12 апреля, на стадионе ФК «Акжайык».

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Фото из архива «УН».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Акжайык», игра начнется в 17.00 часов по местному времени.

Сейчас уральская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 5 очков.

Напомним, что матч V  тура с командой «Актобе»,  уральцы завершили ничьей и поделили очки.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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