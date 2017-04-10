Незабываемые летние каникулы с «Destination»!

Уже пятый год языковая школа «Destination» организует поездки за рубеж для школьников и студентов. «Мы всегда стараемся подготовить очень насыщенные, интересные и полезные программы. Дети совмещают отличный отдых и изучение английского в языковой среде», — говорит директор языковой школы Роман Лушаков. До окончания регистрации на поездки остаётся две недели.

На ваш выбор мы предлагаем три поездки, у каждой из которых есть свои особенности.

«Америка, 2016″ — наша группа на Beverly Hills

США, Майами — с 23 июля по 13 августа 2017 г.

Стоимость – 3 900$

Участники поездки — дети от 13 до 18 лет. За три недели ребята получат 60 уроков английского языка в школе TLA и зарядятся массой впечатлений от экскурсий и развлекательной программы. Поездка в Орландо и Key West (самый южный город США), посещение студии Universal, бейсбольной игры и еще много интересного запланировано для участников программы. Трехразовое горячее питание и проживание в люксовой гостинице The Embassy Suites также включено в стоимость. Школьный автобус будет сопровождать нас в течение всех трех недель.

Оплачивается отдельно: поездка за визой в Астану, визовый сбор 160$, перелет в Майами.

«Англия, 2014″ — Наши ученики с королевской семьей в музее Мадам Тюссо

Англия, Борнмут — с 25 июня по 16 июля 2017 г.

Стоимость – 3 200$

Возраст участников – с 10 лет и старше. 4 часа английского в день в Cavendish School of English и языковая среда значительно повысят уровень английского. 12 экскурсий, несколько поездок в Лондон и Оксфорд, поездка в парк аттракционов Thorpe Park, спортивные мероприятия и многое другое планируется для наших ребят. В стоимость программы включено одноместное проживание в новой резиденции, трехразовое питание, трансфер, медицинская страховка, визовый сбор.

Оплачивается отдельно: перелет в Лондон.





«Чехия, 2017″ — наши ребята на Карловом мосту в Праге

Чехия, Прага — с 1 по 30 июля 2017 г.

Стоимость – 2 000 евро

У наших ребят есть замечательная возможность целый месяц пожить в прекрасной Праге. 100 уроков английского языка в языковой академии MSM Academy, экскурсии по Чехии, поездка в самый большой зоопарк Европы, прогулки на теплоходе, вечеринки и многое другое не дадут скучать нашей группе. Проживание в студенческой резиденции, двухразовое горячее питание, визовый сбор, медицинская страховка входят в стоимость поездки. Принять участие в программе могут дети от 14 лет.

Оплачивается отдельно: перелет в Прагу, обеды (4-6 евро).

Осталось всего 6 мест. Регистрация до 1 мая. Бронирование: 918-022, 8-778-320-54-46, 8-775-884-64-19

Курсы английского языка в центре Лондона для взрослых!

Интенсивные занятия английским с 9 до 17 часов в течение 2 — 4 недель обеспечат вам значительное повышение уровня владения языком. Школа, где будут проходить занятия, находится в самом центре Лондона! За время обучения вы почувствуете себя истинным англичанином! «Стоимость обучения по данной программе очень привлекательная! Это 1 500 долларов за 4 недели и 1000 долларов за 2 недели, включая обучение, питание и проживание. Я думаю, это очень круто!», — говорит директор языковой школы «Destination» Роман Лушаков. Возраст участников программы – от 18 лет и старше.

По данной программе также можно подготовиться к международному экзамену IELTS. Если вы серьезно подойдете к обучению, то в короткие сроки подготовки сможете получить высокий балл.

Визовая комиссия в Уральске!

«Чтобы подать документы на визу, мы с группой ездили в Астану. Затрачивались средства на перелет и проживание, и ребятам приходилось пропускать несколько дней в школе», — рассказывает Лилия Гайсина, руководитель поездок в США и Чехию, — в этом году языковая школа «Destination» приглашает визовую комиссию Англии и Чехии в Уральск! Это значительно сэкономит время и деньги участников поездок».

Подать документы на визу в Уральске могут все желающие. Для этого нужно прийти в «Destination» и зарегистрироваться. Подача документов на визу в Англию состоится 16 мая.

31 мая можно подать документы на визу в следующие страны: Чехия, Венгрия, Греция, Дания, Литва, Австрия. Дата окончания приема документов – 10 мая.