Турецкие инвесторы отказались строить индустриальную зону в ЗКО

Турецкая компания «Akgun Group» вышла из проекта по строительству индустриальной зоны в ЗКО. Об этом сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов в ответе на запрос «Уральской недели».

Фото из архива «УН». 4 марта 2015 года президент компании «Akgun gpur» Юсуф Акгюн (слева) жмет руку заместителю акима области Игорю Стексову (справа) после подписания меморандума о строительстве индустриальной зоны в ЗКО, в кабинете акима области Нурлана Ногаева.

В своем ответе аким области не уточняет причины, по которой турецкая компания решила выйти из проекта. Тем не менее, аким области в своем ответе сообщает, что власти продолжают работать над этим проектом. В частности, по заказу СПК «Орал» изготовлено технико-экономическое обоснование проекта, согласно которому строительство индустриальной зоны в ЗКО обойдется бюджету в 13,86 млрд тенге. В эту сумму входят «стоимость строительно-монтажных работ по подведению инфраструктуры и внутриплощадочному благоустройству (ж/д тупик, примыкание к автодороге и внутренние асфальтовые дороги, сети газо-, электро-, водоснабжения, канализация и телекоммуникация), а также стоимость необходимого технологического оборудования для обслуживания индустриальной зоны», — сообщается в ответе акима ЗКО.

Кроме того, власти определились с местом, где будет построена индустриальная зона. В настоящее время выделен земельный участок площадью 300 га в районе станции Пойма Теректинского района, вдоль автотрассы «Уральск-Аксай», напротив железнодорожной станции «Пойма».

Напомним, что в 2015 году власти ЗКО подписали меморандум с турецкой компанией «Akgun Group» о строительстве индустриальной зоны в ЗКО. По условиям соглашения местные власти обязались выделить земельный участок и подвести к нему электричество, воду и газ. При этом турецкие инвесторы обещали построить индустриальную зону в течение пяти лет, привлечь иностранных производителей различных товаров и обеспечить работой несколько тысяч человек местного населения. В июне 2016 года акимат области сообщал, что заинтересованность в размещении своих производственных объектов на территории индустриальной зоны Уральска уже проявили турецкие фирмы «OsmanogluPVC» (производство строительных материалов, ПВХ, строительного оборудования), «TurkuazCable» (производство силовых и высоковольтных кабелей, линий коммуникаций), «OrsanTextile» (производство текстиля и кожаной продукции) и «PoyrazGroup» (производство бытовой химии, минеральной воды, текстиля и одежды).

Из казахстанских компаний подобную заинтересованность проявила пока лишь алматинская фирма ТОО «DynastInvest».

— Руководство ТОО «DynastInvest» из города Алматы обратилось к нам с предложением построить в 2016-2017 годах на территории индустриальной зоны в селе Пойма Теректинского района теплицу площадью 3 гектара, — отметил тогда Миржан Сатканов. – Эта же компания проводит маркетинговые исследования по строительству в Уральске отеля «IBIS», а также сети дорожных кафе «KFS».

Стоит отметить, что в июне 2016 года областной акимат и турецкая компания «Akgun Group» в качестве места будущего строительства рассматривала землю в Зеленовском районе вдоль трассы «Уральск-Самара». Теперь, после того как турецкая компания заявила о своем выходе из проекта, остается непонятным, каким образом местные власти будут реализовывать проект.