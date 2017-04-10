В Уральске прокурор запросил 10 лет тюрьмы для чиновника, подозреваемого в жестоком убийстве своего коллеги

Сам подсудимый вину признал частично. По его словам он лишь защищался от нападения погибшего коллеги. Родные убитого просят суд признать подсудимого виновным в предумышленном убийстве.

В Уральском уголовном суде начались прения сторон по обвинению Тлека Химетдинова — сотрудника государственной инспекции по защите растений при Комитете Министерства сельского хозяйства.

Во время прения сторон государственное обвинение, в лице прокурора Асылбека Имангалиева запросило для Химетдинова 10 лет лишения свободы, мотивировав тем, что его вина полностью доказана. Согласно мнению обвинения, Тлек Химетдинов нарочно бил Файзуллу Тюлегенева, чтобы причинить ему тяжкий вред здоровью.

— Наивысшая ценность человека, согласно Конституции – это жизнь, — высказался прокурор Имангалиев. – И никто не в праве ею распоряжаться. Прошу осудить Химетдинова на 10 лет, взыскать с него 694 тысячи тенге процессуальных издержек в пользу государства, 1 миллион тенге материального ущерба и 3 миллиона, вместо 20 запрошенных в качестве морального ущерба в пользу семьи Тюлегенева.

— Прошу обратить внимание, что если человека довели до такого состояния, — довавила сестра покойного, Майслу Тюлегенева, демонстрируя фото трупа, — то речь идёт не о причинении тяжкого вреда здоровья, а о преднамеренном убийстве. Мы ходатайствуем о переквалификации дела со статьи 106 УК РК на статью 99 УК РК «Убийство».

На фото трупа Тюлегенева было видно, что кровоподтеки, многочисленные ссадины, припухлости и синяки превратили лицо чиновника в сплошное кровавое месиво.

Яркая и экспрессивная речь адвоката подсудимого, Жардема Мусагалиева дала окружающим понять: его подзащитный жертва обстоятельств. Мужчина попросту оказался в неправильное время и в неправильном месте.

— Я считаю, что дело в отношении моего подзащитного следует переквалифицировать на статью 108 УК РК «Причинение легкого вреда здоровью», а также в связи с амнистией к 25 – летию Республики, освободить его от основного наказания, — говорит адвокат Мусагалиев. — Иск о возмещении морального и материального вреда просим направить в гражданский суд.

Высказался в свою защиту и сам подсудимый.

— Я не имел цели убить, — говорит Тлек Химетдинов. – Нехорошо говорить плохо об умершем, тем более, что он был моим другом, но дело в том, что Файзулла на меня накинулся, показав агрессию, а я пытался защищаться. Мы подрались, а потом уже помирились, продолжили вместе отдыхать, Файзулла даже постелил мне постель, чтобы я поспал. Проснувшись, я увидел, что Файзулла умер. Я его не убивал.

Кроме всего прочего, Химетдинов попросил суд учесть его пенсионный возраст, и состояние здоровья.

Оглашение приговора в отношении Тлека Химетдинова состоится 12 апреля.

Напомним, речь идет о загадочной смерти чиновника, найденного в собственной квартире забитым до смерти. Согласно материалам уголовного дела, Тлек Химетдинов и его коллега Файзулла Тюлегенев, 24 мая прошлого года отпросились после обеда с работы, якобы по делам. Выпив в кафе, мужчины отправились в дом к Файзулле Тюлегеневу для продолжения банкета. Вечером того же дня полиция обнаружила труп Файзуллы Тюлегенева с признаками насильственной смерти, и задержали в подозрении в убийстве Тлека Химетдинова. Однако на следующий день Химетдинова отпустили, ссылаясь на то, что смерть была ненасильственной. Родственники Тюлегенева неоднократно обращались в разные инстанции, с жалобами на нечестное следствие. Результатом настойчивости семьи Тюлегенева стала санкция генпрокуратуры на эксгумацию тела чиновника, для проведения повторной экспертизы. Кроме того, спустя 9 месяцев Тлека Химетдинова взяли под арест и предъявили ему обвинение по статье 106 УК РК « Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»

Эмоции, сомнительная дружба, процессуальные нарушениния – всё что было за кулисами данного судебного процесса вы можете прочитать в следующем номере газеты «УН», 12 апреля. Uralskweek2001@gmail.com — свяжитесь с нами для получения электронной подписки на газету.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА