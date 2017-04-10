В Уральске сгорел трансформатор

Вчера, 9 апреля, на подстанции по улице Шолохова сгорел силовой трансформатор.

Как сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, сообщение о возгорании электротрансформатора на подстанции по улице Шолохова на пульт Центрального пункта пожарной связи поступило в 16.52 часа.

Полностью пожар был ликвидирован через 2, 5 часа. Однако еще некоторое время после ЧП жители района оставались без электроснабжения.

— Виновные в пожаре, его причины и ущерб в настоящее время устанавливаются, — сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО.