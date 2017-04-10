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Опубликовано: Пн, Апр 10th, 2017
1 108 ЗКО / Картина дня

В Уральске сгорел трансформатор

Вчера, 9 апреля, на подстанции по улице Шолохова сгорел силовой трансформатор.

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Фото Дастана Есеева, пользователя социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, сообщение о возгорании электротрансформатора на подстанции по улице Шолохова на пульт Центрального пункта пожарной связи поступило в 16.52 часа.

Полностью пожар был ликвидирован через 2, 5 часа. Однако еще некоторое время после ЧП жители района оставались без электроснабжения.

— Виновные в пожаре, его причины и ущерб в настоящее время устанавливаются, — сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО.

Один комментарий
  1. врфлоы:
    10 Апрель 2017 в 11:46

    на другом сайте об этом вчера написали.

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