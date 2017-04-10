В Уральске жители снесенного аварийного дома могут остаться без жилья из-за незаконных действий акимата

Около 40 семей рискуют остаться без жилья из-за незаконного оформления ЖКХ договора о государственно-частном партнерстве.

В начале 2015 года с жителями аварийных домов по улице второй километр, в районе 8 школы был заключен трехсторонний договор о ГЧП, согласно условиям договора ТОО «СВ плюс» должно было снести аварийные дома и построить на том же месте высотку на 135 квартир. При этом акимат заверил жителей, что эта схема будет реализована в рамках программы ГЧП.

Однако, в Казахстанском центре государственно-частного партнерства опровергли информацию о том, что в Уральске строятся дома по программе ГЧП.

По словам Дамира ЕГИЗБАЕВА, пресс-секретаря казахстанского центра ГЧП, ситуация в Уральске в принципе является незаконной.

— В Уральске еще не строятся дома по нашей программе, есть только документы, которые на утверждении. Пока в ЗКО нет таких объектов, — поделился Дамир Егизбаев.

Кроме того пресс-секретарь центра заявил, что договор по программе может заключать только государство и инвестор.

— Трехстороннего договора по нашей программе быть не может. Жители в данном случае не выступают как одна сторона, их представлять должен акимат. Акимат является гарантом, — сообщил «УН» Дамир Егизбаев.

В ходе разговора с Нурболом АЛБАЕВЫМ, представителем СПК «Орал» – компания, которая и занимается в Уральске программе «ГЧП» выяснилось, что договор с жителями снесенных домов не мог быть составлен по программе «ГЧП» как уверяют в акимате города.

— Договор о государственно-частном партнерстве с жителями снесенных домов был заключен согласно договору еще в марте 2015 года, но закон о «ГЧП» был подписан только в октябре того же года, — заявил Нурбол Албаев специалист отдела ГЧП.

В отделе ЖКХ куда мы обратились за разъяснениями, по какой госпрограмме был заключен договор.

– Зачем Вам это нужно? – ответил журналисту начальник отдела жилищной инспекции Нурлан ЧАБДАРОВ .

Аудиозапись разговора с Нурланом Чабдаровым.

Азамат Муханов