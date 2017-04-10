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Опубликовано: Пн, Апр 10th, 2017
1 354 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске жители снесенного аварийного дома могут остаться без жилья из-за незаконных действий акимата

Около 40 семей рискуют остаться без жилья из-за незаконного оформления ЖКХ договора о государственно-частном партнерстве.

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Владельцы квартир в снесенных домах во время встречи с представителями ТОО «СВ плюс» и акимата.

В начале 2015 года с жителями аварийных домов по улице второй километр, в районе 8 школы был заключен трехсторонний договор о ГЧП, согласно условиям договора ТОО «СВ плюс» должно было снести аварийные дома и построить на том же месте высотку на 135 квартир. При этом акимат заверил жителей, что эта схема будет реализована в рамках программы ГЧП.

Однако, в Казахстанском центре государственно-частного партнерства опровергли информацию о том, что в Уральске строятся дома по программе ГЧП.

По словам Дамира ЕГИЗБАЕВА, пресс-секретаря казахстанского центра ГЧП, ситуация в Уральске в принципе является незаконной.

— В Уральске еще не строятся дома по нашей программе, есть только документы, которые на утверждении. Пока в ЗКО нет таких объектов, — поделился Дамир Егизбаев.

Кроме того пресс-секретарь центра заявил, что договор по программе может заключать только государство и инвестор.

— Трехстороннего договора по нашей программе быть не может. Жители в данном случае не выступают как одна сторона, их представлять должен акимат. Акимат является гарантом, — сообщил «УН» Дамир Егизбаев.

В ходе разговора с Нурболом АЛБАЕВЫМ, представителем СПК «Орал»   – компания, которая и занимается в Уральске программе «ГЧП» выяснилось, что договор с жителями снесенных домов не мог быть составлен по программе «ГЧП» как уверяют в акимате города.

— Договор о государственно-частном партнерстве с жителями снесенных домов был заключен согласно договору еще в марте 2015 года, но закон о «ГЧП» был подписан только в октябре того же года, — заявил Нурбол Албаев специалист отдела ГЧП.

В отделе ЖКХ куда мы обратились за разъяснениями, по какой госпрограмме был заключен договор.

– Зачем Вам это нужно? – ответил журналисту начальник отдела жилищной инспекции Нурлан ЧАБДАРОВ .

Аудиозапись разговора с Нурланом Чабдаровым.

Азамат Муханов

4 комментария
  1. Саке:
    10 Апрель 2017 в 20:57

    Акима к ответу за беспредел! Прокурор, проснись! Думаю, кинут народ. Нет справедливости и Законы не работают в отношении акима. Кулёк до сиx пор не ответил за езду на авто с подложными номерами — вот Вам пример.

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  2. Пешеход:
    10 Апрель 2017 в 21:06

    Выходит эти фуфлыжники кинули народ?

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  3. HumptyDumpty:
    10 Апрель 2017 в 21:35

    не ну это канеш уже слишком,вот так вот поступать со своим народом! может господин кульгинов ,переключит свои интересы в сторону людей, реально оставшихся без жилья?!

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  4. 777:
    10 Апрель 2017 в 22:56

    Всё безнаказанно поэтому так и делают

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