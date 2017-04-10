В ЗКО растёт дефицит говядины
Так, согласно официальной статистике, при годовой потребности на одного западноказахстанца 69,6 килограмма наши фермеры производят 61,9 килограмма в год на человека.
— В статданных по производству говядины значится, что в год наша область производит порядка 40 тысяч тонн мяса при населении 636800 человек, — отмечает доктор экономических наук Алла Гиззатова. – В начале нашей независимости – это 1991 год – в хозяйствах по области производили 78,8 тысяч тонн мяса при численности населения 651100 человек. Получается, что за 25 с небольшим лет население области уменьшилось на 14800 человек, а мяса КРС мы стали производить вдвое меньше. Только за последний год цена говядины на рынках выросла, согласно той же статистике, на 32,7%, в то время как валовой выпуск продукции животноводства за три последних года увеличился всего на 2,9%. В области есть реальный дефицит мяса: спрос есть, а предложение собственной говядины ограничено. Отсюда и рост цен.
На данный момент, по данным областного департамента статистики, идёт резкое снижение поголовья скота в крупных хозяйствах Зелёновского района (на 72%), в Жанибекском районе (на 25%), в Жангалинском районе (на 21,1%).
— Корма дорожают из-за неурожаев зерновых, засухи, поэтому, скорее всего, крестьянским хозяйствам становится невыгодно держать скот, – рассуждает Алла Гиззатова. – Дефицит кормов сказывается и на убойном весе скота: если в среднем одна голова КРС в 1991 году весила 405 килограммов, то в 2016 году вес той же скотины составил 336 килограммов. На данном этапе нашим фермерам необходимо усиленное субсидирование со стороны государства, чтобы мясное животноводство по области вообще не пришло в упадок.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Разве мы еще не завалили Россию говядиной и не собираемся завалить Китай? Нестыковочка какая-то
Скот вывозят в основном в Шымкент или Актау.По трассе Орал-Актобе много скотовозок с Шымкенскими номерами.
Доктор экономических наук Алла Гиззатова — «свободный художник».
Ей можно что угодно говорить, она никакую ответственность за свои выкладки не несет, потому что не чиновник и даже хотя бы не от имени госучреждения (госувуз или НИИ) выступает.
Можно сказать, что ей видится мир вот таким, каким она нарисовала. Чисто личное мировосприятие.
Ах ну да, она научные терминологии и цифрами жонглирует, но это как бэ сказать, издержки профессии.
Она изъясняется в стиле научной риторики. Но это не значит, что она несет какую-либо ответственность.
Это все равно, что написать «Алтай красавчег». Вызывает много эмоций, но никакой ответственности со стороны того, кто так написал.
Значит там цена намного выше и им есть смысл везти скот туда ничего личного как говорится только бизнес. Да и вообще у нас все затеивается с прицелом на вывоз в Россию даже цену там будут предлагать ниже а все равно будут так делать.это видимо рудемент совков ого мышления фантомные боли как в медицине. Пациенту отрезали ногу её нет а она болит.