В ЗКО растёт дефицит говядины

Так, согласно официальной статистике, при годовой потребности на одного западноказахстанца 69,6 килограмма наши фермеры производят 61,9 килограмма в год на человека.

— В статданных по производству говядины значится, что в год наша область производит порядка 40 тысяч тонн мяса при населении 636800 человек, — отмечает доктор экономических наук Алла Гиззатова. – В начале нашей независимости – это 1991 год – в хозяйствах по области производили 78,8 тысяч тонн мяса при численности населения 651100 человек. Получается, что за 25 с небольшим лет население области уменьшилось на 14800 человек, а мяса КРС мы стали производить вдвое меньше. Только за последний год цена говядины на рынках выросла, согласно той же статистике, на 32,7%, в то время как валовой выпуск продукции животноводства за три последних года увеличился всего на 2,9%. В области есть реальный дефицит мяса: спрос есть, а предложение собственной говядины ограничено. Отсюда и рост цен.

На данный момент, по данным областного департамента статистики, идёт резкое снижение поголовья скота в крупных хозяйствах Зелёновского района (на 72%), в Жанибекском районе (на 25%), в Жангалинском районе (на 21,1%).

— Корма дорожают из-за неурожаев зерновых, засухи, поэтому, скорее всего, крестьянским хозяйствам становится невыгодно держать скот, – рассуждает Алла Гиззатова. – Дефицит кормов сказывается и на убойном весе скота: если в среднем одна голова КРС в 1991 году весила 405 килограммов, то в 2016 году вес той же скотины составил 336 килограммов. На данном этапе нашим фермерам необходимо усиленное субсидирование со стороны государства, чтобы мясное животноводство по области вообще не пришло в упадок.



Ощущаете ли вы дефицит мяса в ЗКО? Нет. Покупаю мясо по любой цене, и мне не важно, местное оно или привозное

Ощущаю, что мяса мало и оно резко подорожало. Но пока не отказываюсь от его покупки

Ещё как ощущаю – цены на мясо сейчас заоблачные. Уже перешли на курятину. Говядину едим только по праздникам Просмотреть результаты

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Людмила КАЛАШНИКОВА