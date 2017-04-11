Пользователь: Евгений

В 2016 году в поселке Чапаево Акжайкского района были сданы в эксплуатацию тротуарные дорожки. Ложились тротуары на дорожки, где ранее была уже плиточная тротуарная дорожка. С бюджета на данный вид работ было потрачено 47 млн. тенге. Сдачу тротуарной дорожки с гордостью печатали в СМИ, показывали по телевизору. Но не прошло и года как тротуарные дорожки начали, рушатся превращаться то там, то здесь во вмятины. Стоит по ней проехаться машине либо пройти корове как асфальт либо бордюры начинают вдавливаться, крошиться и ломаться. Смотря на все это, задаюсь вопросом, зачем убрали и растащили савдеповский плиточный тротуар, который пролежал 40 лет и еще столько бы пролежал. Зачем в пустую, потратили 47 млн. тенге. Этот тротуар нужно заново переделывать, так как сделаны не качественно нарушены все нормы СНиПа. Асфальт, постеленный сверху его практический нет. Ведь как не старайся все равно по тротуару будут переезжать машины, чтобы попасть элементарно себе на работу по ним все равно будут ходить коровы.

Учитывая, что этот тротуар не кто переделывать не будет, хочу попросить население поселка по возможности не заезжайте и не прогоняйте скот по тротуару.