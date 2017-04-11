Акимат Уральска прокомментировал ситуацию вокруг незаконно расселенных жильцов (видео)

Зам. акима города Рустем Закарин рассказал, что аварийный дом в Уральске был снесен в срочном порядке до принятия закона о ГЧП. По его словам, финансовую состоятельность подрядчика акимат не мог проверить из-за требований непринятого закона.

— Это был пилотный проект по механизму ГЧП, но не по закону о ГЧП. Аварийные дома нужно было срочно сносить, мы нашли подрядчиков, которые согласились построить дом за свой счет, — ответил Рустем Закарин.

По словам Закарина, работу начали вести два застройщика: «Болашак-Т» и «СВ плюс». «Болашак-Т» строительство дома практически завершил.

— Дом должен был быть построен в 2016 году, но у «СВ плюс» сейчас нет денег. Со своей стороны мы все обязательства выполнили. По поводу ущерба государству вопрос будет решаться в правовом поле. Сейчас юристы занимаются этим вопросом. После заключения юристов будут применяться меры. В договоре все риски и ответственность сторон указаны, — заявил зам. акима города.

Рустем Закарин не смог объяснить, каким образом подрядчик смог отказаться от выполнения своих обязательств, если в договоре его ответственность была прописана. Руководство ТОО «СВ Плюс» отказалось комментировать ситуацию в этой части, ссылаясь на то, что у компании нет финансовых средств.

На вопрос, почему акимат не проверил финансовое состояние ТОО «СВ плюс» перед началом подписания договора, замакима ответил, что они не имеют на это права.

— Акимат не имеет права поверять финансовые ресурсы частного предпринимателя, и в законе о ГЧП об этом сказано, — рассказал Закарин.

Правда, как горакимат мог узнать нормы закона «О ГЧП» до его принятия, Рустем Закарин не стал уточнять. Будет ли ТОО «СВ плюс» возмещать ущерб государству, какие будут приняты меры в отношении этой компании, замакима также не сообщил.

— Ведутся работы, надеемся, все будет построено до конца года, руководство ТОО «СВ плюс» обещало, — рассказал Закарин.