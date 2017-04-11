Читатель «Уральской недели» призывает администрацию Назарбаева отказаться от приобретения дорогих иномарок

Читатель «УН» предлагает собрать подписи под требованием отменить покупку дорогих авто для президента Казахстана. Азамат Байкенов, житель Северо-Казахстанской области, предлагает гражданам Казахстана завалить парламент, Генпрокуратуру и КНБ требованиями отменить покупку дорогих иномарок управделами президента РК.

Речь идет о планах упоавделами президента РК приобрести в 2017 году 120 автомобилей на сумму 2,5 млрд тенге. Эти объявления на портале госзакупок обнаружил житель Северо-Казахстанской области Азамат Байкенов.

«Ваши статьи о люксовых авто для чиновников сподвигли мониторить сайт госзакупок, — сообщается в письме Азамата Байкенова в редакцию «УН». — Прошу Вас обратить внимание на закупку супер люксовых автомобилей Управлением делами Президента. Два с половиной миллиарда тенге на автомобили ценой по 50-60 миллионов за единицу. Люди должны знать об этом. Моя цель не просто рассказать об этом тендере, его нужно отменить. Необходимо, чтобы люди не просто возмущались, а чтобы они писали через e-gov.kz в КНБ, Управление делами Президента, администрацию Президента, депутатам, с предложениями заменить эти «Мерседесы» на авто нашей сборки. Тогда можно сэкономить около одного миллиарда тенге. Например SsangYong Chairman ничем по комфорту не уступает этим «Мерседесам», зато производится в Казахстане и стоит дешевле. «Камри» и «мерсы» е 200 можно поменять на «KIA»».

Азамата Байкенова поразил размах, с которым в Управлении делами Президента Казахстана закупают автомобили для первого чиновника страны. В частности, речь идет о покупке 120 автомобилей. Из них самые дешевые — 50 легковых автомобилей класса D с автоматической трансмиссией, объемом до 2500 кубических сантиметров, усилителем руля, кондиционером и подушками безопасности. Пятьдесят таких автомобилей Управделами Президента намерено приобрести по 9,1 миллионов тенге за штуку. Под описание подходит «Toyota Camry».

«Тoyota Camry» за 9,5 млн тенге — самая дешевая иномарка в списке покупок Управделами Президента РК

Также приобретаются 19 автомобилей стоимостью свыше семнадцати миллионов тенге, по характеристике схожи с «Мерседесами» Е класса, и девять автомобилей марки «Хендай Генезис» в максимальной комплектации с панорамной крышей, аудиосистемой с семнадцатью динамиками и хромированными насадками на глушитель.

Девятнадцать штук «Hyundai Genesis» за 17 млн тенге — еще один лот в госзакупках Управделами Президента РК

Так выглядит интерьер автомобиля «Hyundai Genesis»

Кроме этого, решено приобрести десять автомобилей премиум класса стоимостью по 52 миллиона тенге в кузове седан с двигателем V8, 4500 куб.см., мощностью не менее 435 лошадиных сил, девятиступенчатой АКПП и полным приводом (к примеру, тягач – фура DAF имеет мощность в 410 л.с.). Скорее всего, это будет «Mercedes-Benz S500 L 4Matic» в разной комплектации – конкурс на три таких автомобиля буквально накануне прошел в управделами. Итого, роскошных «Mercedes» станет двадцать пять. Бюджету эти десять автомобилей обходятся в 520 миллионов тенге.

Mercedes-Benz S500 L 4Matic за 52 млн тенге за штуку. 25 таких автомобилей обойдутся налогоплательщикам страны в 520 млн тенге.

Так выглядит интерьер «Mercedes-Benz S500 L 4Matic»

Завершающим лотом в объявлении стали пять автобусов на 17-20 посадочных мест по 18 миллионов тенге за штуку. Тендер завершится 13 апреля 2017 года.

Азамат Байкенов сам лично уже написал обращение в администрацию Президента, КНБ и «Нур Отан». В нем он призывает отказаться от закупки необоснованно дорогих автомобилей, заменить их на собранные в Казахстане более дешевые аналоги и сэкономить миллиард тенге. Правда, придется отказаться от бренда.

«Я считаю, что экономического кризиса на самом деле нет, есть неэффективное управление. Нам внушили миф о кризисе, чтобы хоть как-то объяснить нынешнее положение экономики. Подтверждение тому — проведение ЭКСПО и других имиджевых мероприятий и, конечно, закуп этих люксовых авто», — говорит Азамат Байкенов.

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