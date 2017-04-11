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Опубликовано: Вт, Апр 11th, 2017
330 Главная тема / ЗКО / Картина дня

На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана

На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

В этот четверг, 13 апреля, на вопросы западноказахстанцев на «Прямой линии» будут отвечать Болат ПАЛЫМБЕТОВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей РК

(уполномоченный назначается на должность распоряжением Главы государства и под­отчетен только Президенту)

Палымбетов

и Хайдар КАПАНОВ, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области.

Капанов2

Задать вопросы Б. Палымбетову и Х. Капанову можно 13 апреля, с 15 до 16 часов.

Какие проблемы мешают предпринимателям?

Насколько открыты и доступны для предпринимателей местные госорганы?

Какие госорганы больше всего препятствуют предпринимателям?

Находят ли поддержку добросовестные предприниматели?

Какие новые изменения в госпрограммах для бизнеса?

«Прямая линия» будет транслироваться в онлайн-режиме у нас сайте.

5 комментариев
  1. Аааа:
    11 Апрель 2017 в 13:35

    Для ип подорожало за вывоз мусора на половину. Кто нибудь вообще контролирует это??? Дерете в три шкуры за все…..вы думаете мы зарабатываем бешеные деньги….мы по счетам оплатить уже не можем… вы же душите людей-неужели вы этого не понимаете. Которые как то сами пытаются выжить и содержат семьи,рубите сук на котором сидите. А мы как безмолвные овцы должны молча платить….

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    • Tamara Еслямова:
      11 Апрель 2017 в 13:50

      Можете привести здесь название фирмы, которой вы платите за вывоз мусора? И подробности, с какого времени новый тариф и т.п. Спасибо

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      • Аааа:
        11 Апрель 2017 в 15:20

        Тамара здравствуйте,это ТОО Орал таза сервис ,если не ошибаюсь с января. Теперь стоимость работы по вывозу 1 куб.метра ТБО с учетом НДС 1700тенге.

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  2. скептик:
    11 Апрель 2017 в 15:40

    Уважаемые читатели и комментаторы! Вот задайте себе вопрос и ответьте на него: Какие реально позитивные подвижки произошли в интересах предпринимателей по итогам различных Прямых линий? Аналогично: сколько безработных трудоустроено по итогам Прямых линий? и так берите каждую сферу и поставьте вопрос и ответьте..итог ответов проанализируйте сами…

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  3. Tamara Еслямова:
    11 Апрель 2017 в 16:21

    Институт экон.исследований МНЭ РК по заказу НПП «Атамекен» выполнил исследование делового климата в регионах (посмотреть на сайте НПП «Деловой климат в РК за 2016г»). Из пяти факторов ведения бизнеса по административному регулированию (это удов.работой мио,тех.регламенты и проверки,проблемы в\действия власти и бизнеса,по предоставлению информации) и по инфраструктурным проблемам(Цена на аренду недвижимости,земля,инженр.сети и транспорт.инфрастуктура) ЗКО хронически на последних позициях по рейтингу регионов: 2014 — 14-место, 2015-13 место и 2016 -0 на 16-м месте), В целом,по эффективности деятельности МИО и терр.органов мы на 16-м месте и предпоследних. Проблемы и причины: препоны от чиновников в виде больших сроков рассмотрения обращений,бюрократия,некомпететность чиновников,проверки,коррупция и противоречивость законодательства. Аналогичная картинка по опросу местной палаты и прокуратуры. Обсуждать следует эту ситуацию: что сдерживает развитие бизнеса в ЗКО.

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