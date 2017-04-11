На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

В этот четверг, 13 апреля, на вопросы западноказахстанцев на «Прямой линии» будут отвечать Болат ПАЛЫМБЕТОВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей РК

(уполномоченный назначается на должность распоряжением Главы государства и под­отчетен только Президенту)

и Хайдар КАПАНОВ, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области.

Задать вопросы Б. Палымбетову и Х. Капанову можно 13 апреля, с 15 до 16 часов.

Какие проблемы мешают предпринимателям?

Насколько открыты и доступны для предпринимателей местные госорганы?

Какие госорганы больше всего препятствуют предпринимателям?

Находят ли поддержку добросовестные предприниматели?

Какие новые изменения в госпрограммах для бизнеса?