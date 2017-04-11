На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана
На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.
В этот четверг, 13 апреля, на вопросы западноказахстанцев на «Прямой линии» будут отвечать Болат ПАЛЫМБЕТОВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей РК
(уполномоченный назначается на должность распоряжением Главы государства и подотчетен только Президенту)
и Хайдар КАПАНОВ, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области.
Задать вопросы Б. Палымбетову и Х. Капанову можно 13 апреля, с 15 до 16 часов.
Какие проблемы мешают предпринимателям?
Насколько открыты и доступны для предпринимателей местные госорганы?
Какие госорганы больше всего препятствуют предпринимателям?
Находят ли поддержку добросовестные предприниматели?
Какие новые изменения в госпрограммах для бизнеса?
«Прямая линия» будет транслироваться в онлайн-режиме у нас сайте.
Для ип подорожало за вывоз мусора на половину. Кто нибудь вообще контролирует это??? Дерете в три шкуры за все…..вы думаете мы зарабатываем бешеные деньги….мы по счетам оплатить уже не можем… вы же душите людей-неужели вы этого не понимаете. Которые как то сами пытаются выжить и содержат семьи,рубите сук на котором сидите. А мы как безмолвные овцы должны молча платить….
Можете привести здесь название фирмы, которой вы платите за вывоз мусора? И подробности, с какого времени новый тариф и т.п. Спасибо
Тамара здравствуйте,это ТОО Орал таза сервис ,если не ошибаюсь с января. Теперь стоимость работы по вывозу 1 куб.метра ТБО с учетом НДС 1700тенге.
Уважаемые читатели и комментаторы! Вот задайте себе вопрос и ответьте на него: Какие реально позитивные подвижки произошли в интересах предпринимателей по итогам различных Прямых линий? Аналогично: сколько безработных трудоустроено по итогам Прямых линий? и так берите каждую сферу и поставьте вопрос и ответьте..итог ответов проанализируйте сами…
Институт экон.исследований МНЭ РК по заказу НПП «Атамекен» выполнил исследование делового климата в регионах (посмотреть на сайте НПП «Деловой климат в РК за 2016г»). Из пяти факторов ведения бизнеса по административному регулированию (это удов.работой мио,тех.регламенты и проверки,проблемы в\действия власти и бизнеса,по предоставлению информации) и по инфраструктурным проблемам(Цена на аренду недвижимости,земля,инженр.сети и транспорт.инфрастуктура) ЗКО хронически на последних позициях по рейтингу регионов: 2014 — 14-место, 2015-13 место и 2016 -0 на 16-м месте), В целом,по эффективности деятельности МИО и терр.органов мы на 16-м месте и предпоследних. Проблемы и причины: препоны от чиновников в виде больших сроков рассмотрения обращений,бюрократия,некомпететность чиновников,проверки,коррупция и противоречивость законодательства. Аналогичная картинка по опросу местной палаты и прокуратуры. Обсуждать следует эту ситуацию: что сдерживает развитие бизнеса в ЗКО.