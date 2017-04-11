Некачественно построенная набережная в Уральске будет на гарантии подрядчика 10 лет

Разрушающаяся набережная в Уральске стала поводом для разбирательства между акиматом и подрядчиком. Строители приступили к устранению дефектов набережной, которая обошлась бюджету в 500 млн тенге.

На прошлой неделе жители города пожаловались на состояние набережной в Уральске — местами отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка.

— Да состояние набережной требует ремонта, ее строила компания «Болашак Т». Гарантийный срок объекта составляет 10 лет, поэтому в скором времени подрядчик займется ремонтом, — прокомментировал пресс секретарь акима города Арсен Губашев.

По словам Губашева, отдел ЖКХ написал письмо в ТОО «Болашак Т» в котором указала, что ремонтные работы по набережной в Уральске будет проходить под их контролем.

Оценить качество выполненных работ мы предложили Талгату Якубову, он уже много лет работает инженером-гидротехником.

— В принципе материалы были использованы качественные. Но подход к работе был изначально не правильный. Главное, здесь это: правильная планировка территории, устройство системы водоотведения. Требуется создание температурных зазоров, послойная трамбовка, пролив водой. Но самое главное, должен быть соответствующий технический надзор, — заявил Талгат Якубов.

По словам Якубова, из-за не правильного подхода к строительству набережная сейчас в ужасном состоянии.

К слову, строительство новой набережной в Уральске обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге. Объект был сдан в эксплуатацию в 2013 году компанией ТОО «Болашак Т».