Некачественно построенная набережная в Уральске будет на гарантии подрядчика 10 лет
Разрушающаяся набережная в Уральске стала поводом для разбирательства между акиматом и подрядчиком. Строители приступили к устранению дефектов набережной, которая обошлась бюджету в 500 млн тенге.
На прошлой неделе жители города пожаловались на состояние набережной в Уральске — местами отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка.
— Да состояние набережной требует ремонта, ее строила компания «Болашак Т». Гарантийный срок объекта составляет 10 лет, поэтому в скором времени подрядчик займется ремонтом, — прокомментировал пресс секретарь акима города Арсен Губашев.
По словам Губашева, отдел ЖКХ написал письмо в ТОО «Болашак Т» в котором указала, что ремонтные работы по набережной в Уральске будет проходить под их контролем.
Оценить качество выполненных работ мы предложили Талгату Якубову, он уже много лет работает инженером-гидротехником.
— В принципе материалы были использованы качественные. Но подход к работе был изначально не правильный. Главное, здесь это: правильная планировка территории, устройство системы водоотведения. Требуется создание температурных зазоров, послойная трамбовка, пролив водой. Но самое главное, должен быть соответствующий технический надзор, — заявил Талгат Якубов.
По словам Якубова, из-за не правильного подхода к строительству набережная сейчас в ужасном состоянии.
К слову, строительство новой набережной в Уральске обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге. Объект был сдан в эксплуатацию в 2013 году компанией ТОО «Болашак Т».
Зубчатый шпатель ? Не, не слышали !
Там на первом фото, строители что,под плитку подкладывали еще плитку чтоли ? Высоту выводили ? Жесть !
Лучше бы на 20 лет гарантийный срок установили. Что-то я сомневаюсь, что они за 10 лет смогут в порядок привести. Какие-то коровьи лепешки вместо раствора, и это после 3-х лет устранения дефектов. Т.е. такие лепешки они кладут каждый год, и они каждый раз отваливаются. Где они таких строителей находят?