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Опубликовано: Вт, Апр 11th, 2017
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Некачественно построенная набережная в Уральске будет на гарантии подрядчика 10 лет

Разрушающаяся набережная в Уральске стала поводом для разбирательства между акиматом и подрядчиком. Строители приступили к устранению дефектов набережной, которая обошлась бюджету в 500 млн тенге.

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На прошлой неделе жители города пожаловались на состояние набережной в Уральске — местами отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка.

— Да состояние набережной требует ремонта, ее строила компания «Болашак Т». Гарантийный срок объекта составляет 10 лет, поэтому в скором времени подрядчик займется ремонтом, — прокомментировал пресс секретарь акима города Арсен Губашев.

По словам Губашева, отдел ЖКХ написал письмо в ТОО «Болашак Т» в котором указала, что ремонтные работы по набережной в Уральске будет проходить под их контролем.

Оценить качество выполненных работ мы предложили Талгату Якубову, он уже много лет работает инженером-гидротехником.

— В принципе материалы были использованы качественные. Но подход к работе был изначально не правильный.  Главное, здесь это: правильная планировка территории, устройство системы водоотведения. Требуется создание температурных зазоров, послойная трамбовка, пролив водой. Но самое главное, должен быть соответствующий технический надзор, — заявил Талгат Якубов.

По словам Якубова, из-за не правильного подхода к строительству набережная сейчас в ужасном состоянии.

К слову, строительство новой набережной в Уральске обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге. Объект был сдан в эксплуатацию в 2013 году компанией ТОО «Болашак Т».

 

3 комментария
  1. Карласон:
    11 Апрель 2017 в 21:09

    Зубчатый шпатель ? Не, не слышали ! :)

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  2. Карласон:
    11 Апрель 2017 в 21:11

    Там на первом фото, строители что,под плитку подкладывали еще плитку чтоли ? Высоту выводили ? Жесть !

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  3. 95-96:
    11 Апрель 2017 в 22:20

    Лучше бы на 20 лет гарантийный срок установили. Что-то я сомневаюсь, что они за 10 лет смогут в порядок привести. Какие-то коровьи лепешки вместо раствора, и это после 3-х лет устранения дефектов. Т.е. такие лепешки они кладут каждый год, и они каждый раз отваливаются. Где они таких строителей находят?

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