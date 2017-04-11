В Уральске дороги в микрорайоне Балауса посыплют щебёнкой

Благоустройство коснётся тех улиц, по которым ездят автобусные маршруты №№ 6, 7.

Об этом в своём официальном блоге сообщил аким города Нариман Турегалиев в ответ на жалобы горожан по поводу отвратительных дорог в вышеназванном микрорайоне.

Сразу несколько жителей микрорайона Балауса написали на блог Турегалиева о том, что дорог по улицам имени Рахимжана Кошкарбаева и Радлова нет, в прямом смысле этого слова. Едва здесь пройдёт дождь, улицы превращаются в сплошное месиво из грязи.

— В осенне-весеннюю распутицу движение автотранспорта в нашем микрорайоне останавливается, — написал акиму уралец Аслан Сагиев. – Маршрутные автобусы №№ 6, 7 не заезжают сюда, и нам, жителям микрорайона, приходится ходить по колено в грязи, чтобы дойти до дома. Я, как добросовестный налогоплательщик, прошу Вас принять меры.

Ещё одна активистка микрорайона Асель Джумагалиева напомнила акиму, что уже обращалась с вопросом о ремонте дороги по улице Кошкарбаева в горакимат, и там ей пообещали, что дорогу сделают в 2017 году.

— Хотелось бы знать результат: планируется ли в этом году ремонт дороги по улице Кошкарбаева в микрорайоне Балауса или нет? – написала женщина главе города.

Нариман Турегалиев пояснил людям, что в 2017 году акимат города планирует разработать проектно-сметную документацию по реконструкции дорог маршрута общественного транспорта №№ 6, 7 в мкр. Балауса п.Зачаганск. После разработки проектно-сметной документации будет рассмотрена возможность включения данного проекта в план благоустройства города.

— Также сообщаем, что в текущем году будут выполнены работы по устройству щебеночно-гравийной смеси по вышеназванным дорогам в микрорайоне Балауса посёлка Зачаганск, — пообещал аким Турегалиев.

Людмила КАЛАШНИКОВА