В ЗКО  на профилактику болезней животных выделяется почти миллиард тенге

В прошлом году в ЗКО зарегистрированы один случай сибирской язвы, более тысячи голов скота, больного бруцеллезом, 25 очагов особо опасных инфекционных заболеваний скота.

— Опасными инфекционными заболеваниями считаются бешенство, пастереллез, сибирская язва, — говорит руководитель областного управления ветеринарии Казбек Ташимов. – В прошлом году по области было выявлено 13 очагов бешенства, 2 очага пастереллеза, 8 очагов эмфизиматозного карбункула, 1 очаг инфекционного ринотрахеита, 1 очаг сибирской язвы.

Со слов Ташимова, в прошлом году было зафиксировано 7 очагов бруцеллеза, из них 3 пункта было оздоровлено, а 4 неоздоровлено. Это означает, что зараженных животных в этом очаге отправляют на убой.

Бешенство (другое название — рабиес (лат. rabies) — во

добоязнь[1], гидрофобия) — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus.

Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения.

Сибирская язва — острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, интоксикацией. Возбудителем является аэробная бактерия — неподвижная, крупных размеров палочка с обрубленными концами. Вне организма человека и животных образует споры, которые отличаются большой устойчивостью к физико-химическим воздействиям. Источник бактерий сибирской язвы — больные или павшие животные. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и т.п.) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, также через воду, почву, меховые изделия и т. д.

Пастереллёз (геморрагическая септицемия) — острая зоонозная инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты.