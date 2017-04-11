В ЗКО на отлов бродячих собак выделено 50 млн тенге

На 2017 год из бюджета города выделено 50 млн. тенге. Отлов одной бродячей собаки или кошки обходится бюджету в 2500 тенге. На сегодняшний день было уничтожено 6 тысяч бродячих собак и 157 бродячих кошек.

Такую статистику приводит областное управление ветеринарии со ссылкой на собственную статистику.

— Специалисты – ветеринары проводят рейды по городу, во время которых выявляют бродячих собак и отвозят их в питомник, — говорит руководитель управления Казбек Ташимов во время брифинга в службе центральных коммуникаций. – Также специалисты выезжают по обращениям граждан. Согласно принятому областным маслихатом правилам отлова собак, специалисты должны привезти животное в питомник на неделю. Если за неделю для собаки не найдется хозяин, её уничтожают. Однако в СМИ зачастую появляются видео, на которых специалисты ветеринарных служб сразу отстреливают собаку, минуя период содержания ее в питомнике. Это грубое нарушение правил отлова бродячих животных, за которое исполнители понесут административную ответственность.

На вопросы журналистов о том, насколько гуманно и целесообразно таким методом справляться с проблемой бездомных собак, господин Ташимов ответил следующим образом:

«Своры бродячих собак представляют собой большую проблему для людей. Мы на местном уровне не решаем вопросы о том, насколько гуманно уничтожать животных, но предложение в Министерство внесем.»