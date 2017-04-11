В ЗКО на отлов бродячих собак выделено 50 млн тенге
На 2017 год из бюджета города выделено 50 млн. тенге. Отлов одной бродячей собаки или кошки обходится бюджету в 2500 тенге. На сегодняшний день было уничтожено 6 тысяч бродячих собак и 157 бродячих кошек.
Такую статистику приводит областное управление ветеринарии со ссылкой на собственную статистику.
— Специалисты – ветеринары проводят рейды по городу, во время которых выявляют бродячих собак и отвозят их в питомник, — говорит руководитель управления Казбек Ташимов во время брифинга в службе центральных коммуникаций. – Также специалисты выезжают по обращениям граждан. Согласно принятому областным маслихатом правилам отлова собак, специалисты должны привезти животное в питомник на неделю. Если за неделю для собаки не найдется хозяин, её уничтожают. Однако в СМИ зачастую появляются видео, на которых специалисты ветеринарных служб сразу отстреливают собаку, минуя период содержания ее в питомнике. Это грубое нарушение правил отлова бродячих животных, за которое исполнители понесут административную ответственность.
На вопросы журналистов о том, насколько гуманно и целесообразно таким методом справляться с проблемой бездомных собак, господин Ташимов ответил следующим образом:
«Своры бродячих собак представляют собой большую проблему для людей. Мы на местном уровне не решаем вопросы о том, насколько гуманно уничтожать животных, но предложение в Министерство внесем.»
Статья 408 КоАП РК: 1. Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей (МРП) — (5700 тенге). 2. Те же действия, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (МРП) — 19000 тенге.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
На эти деньги можно было стерилизовать всех домашних собак ЗКО. Но это невыгодно — с чего тогда бабло пилить?
Я только не пойму откуда эти слова — ветеринары, питомник — когда речь идет о живодерах?
Бродячие собаки — это большая проблема. Прежде всего как угроза для детей: и для жизни и для психики. Может взрослому тяжело понять ребенка, но представьте себе что по городу будут бродить стаи собак ростом с лошадей, и не просто бродить а лаять и бросаться именно на вас. Ужас? Но именно такой ужас в отношении детей собаки устраивают каждый день.
Я не знаю где эти ветеринары ходят что не могут всех бродячих псов уничтожить, или где эти псевдо гуманисты обитают, что не видят стаи бродячих псов. Но они повсеместно, стоит только чуть отъехать от центра. А на окраинах (Птицефабрика, Медколледж, Зачаганск, Деркул и т.д.) их валом, и они уже истребили всех других животных меньше себя по размеру. На птицефабрике нет бродячих кошек. Там бродячие псы уже и домашних отлавливают и поедают.
Это надо быть или мизантропом конченым или полным мерзавцем, чтобы живодерами называть тех кто пытается усмирить эти орды бродячих псов.
Баке, проблема в том, что им все равно кого убивать. Вы не обратили внимание на это — «уничтожено 157 кошек»? На кошке нет таблички «я хозяйская» или «я бродячая» — они убивают всех подряд. Там действительно работают люди, ненавидящие животных.
И даже если кошка бездомная, разве она виновата в том, что хозяева уехали в Россию и не взяли ее с собой, потому что правила провоза животных идиотские? Зачем ее убивать? Может кто-то захочет взять ее домой? Мы такую кошку — взрослую — взяли, и не жалеем, оказалась очень умная.
Кошки — божьи существа, их нельзя убивать. За них Бог всегда накажет.
Я утром выпускаю своего кота, а вечером завожу домой. И все мои соседи так делают. И в один прекрасный день эти «специалисты-ветеринары» убьют наших котов ради плана?
Будь проклято государство, в котором такое отношение к животным.