В ЗКО в течение восьми часов пожарные тушат лесной пожар (видео)

Пожар начался сегодня, 11 апреля, около 9 утра. В течение дня на пожаре были задействованы всего две единицы техники, лишь к 6 часам вечера на подмогу выехали еще две машины.

Пожар происходит в районе дачного товарищества «Автомобилист», в районе Второго дачного поселка.

— Я заметила дым около 9 утра, — говорит продавец местного магазина Алия Батыргалиева. – Вызвала пожарных, примерно в 10 -45 подъехали две машины, и вот они целый день тушат пожар.

Стоит отметить, что открытого пламени на территории дачного поселка не было, однако по всей территории были обнаружены мелкие очаги возгорания. Предположительно, причиной пожара является самовозгорание сухой травы.