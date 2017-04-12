Цены на сжиженный газ в Казахстане вырастут более чем втрое

Республика полностью откажется от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ к 2020 году.

Министерство энергетики РК предлагает полностью отказаться от государственного регулирования оптовых цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ) к 2020 году. Соответствующие поправки в действующее законодательство будут представлены в парламент в текущем году. Они предполагают поэтапный отказ от госрегулирования оптовых цен на СНГ. В частности, с 1 января 2018 года предлагается обеспечить рыночное формирование оптовых цен на 20% СНГ.

«Мы планируем в 2018 году стартовать. В первом полугодии порядка 80% объемов сжиженного нефтяного газа будет торговаться в соответствии с ценой, установленной министерством, а на 20% объема будет сформировываться цена на рыночных условиях. Постепенно доля объемов торгов, которые будут происходить по регулируемым ценам, будет сокращаться, а доля объемов торгов, которые будут реализовываться по рыночному механизму, будет расти… 50/50, потом 20/80, и к концу второго года будет 100% – к 2020 году. Но эти планы будем корректировать», — сказал директор департамента развития газовой промышленности министерства энергетики РК Зияш Киякбаев на брифинге в понедельник.

В ведомстве обещают, что в ближайший год цены на СНГ не вырастут, а потом все будет зависеть от колебаний цен на мировом рынке.

Вместе с тем, по мнению Зияша Киякбаева, в результате либерализации внутренние оптовые цены в Казахстане будут прямо ориентироваться на мировые цены за минусом транспортировки, то есть тогда производителям сжиженного газа будет не важно, куда поставлять его – на местный рынок или на экспорт.

«На первом этапе – это полгода-год, увеличения цены мы не прогнозируем. В ближайшие 2-3 месяца повышения цен не будет», — сказал он.

Установленная государством оптовая цена на газ составляет 31600 тенге с НДС за тонну, в то время как в приграничных с Казахстаном районах РФ она составляет 125 тыс., в Таджикистане (Бекабад) – 107 тыс. тенге за тонну. Максимальная розничная цена на газ в Казахстане – 65 тенге за литр, в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях. Минимальные цены – в Мангистауской области – 35-40 тенге, Актюбинской области – 41-43 тенге.

Объем производства газа в текущем году останется на уровне 2016 года – порядка 2,6 млн тонн.

«2,6 млн тонн, и в этом году мы останемся в этих пределах. Со следующего года незначительный рост производства будет. Это связано с вводом новых мощностей, и в то же время параллельно мы будем наблюдать падение объемов производства на текущих заводах», — сказал глава комитета.

Данные меры планируется реализовать через внедрение электронной торговой площадки по торговле СНГ.

В рамках этой работы будут внесены новые нормы в Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении». Следующим этапом будет утверждение общих правил торговли на электронной торговой площадке (будут утверждаться приказом министерства энергетики «Об утверждении правил торговли на электронной торговой площадке»). Последним этапом будет разработка внутренних документов операторов торгов, где будут устанавливаться требования к участникам и разрабатываться детальные правила и регламенты. В рамках этой работы с 1 января 2018 года предлагается запустить электронную торговую площадку для продажи сжиженного нефтяного газа.

«На первом этапе основные участники (торгов – прим. автора) – это заводы-производители, а в последующем по мере роста и формирования и внедрения рыночных механизмов круг участников торгов будет расти. Это будут крупные и средние предприятия, будут небольшие сетевые автозаправочные станции, небольшие, крупные, средние промышленные предприятия и те операторы, которые обеспечивают газ для населения», — сказал г-н Киякбаев.

Госрегулирование планируется оставить только для населения, получающего газ через групповую резервуарную установку и нефтехимические предприятия.

«По нашим расчетам, это примерно около 10% объемов потребления на текущий момент. Тем самым мы наиболее социально уязвимые слои населения защитим, а остальной весь объем газа пойдет на рыночные рельсы. А также нефтехимические предприятия, которые будут на основании своего сжиженного газа в качестве технологического сырья вырабатывать и производить продукцию более высокой стоимости, более глубокой переработки», — отметил глава комитета.

Внедрение вышеуказанных механизмов, полагают в Минэнерго, позволит прежде всего стабилизировать ценообразование на сжиженный газ на внутреннем рынке, улучшит экономику для производителей сжиженного газа и сделает внутренний рынок страны экономически привлекательным, что позволит в дальнейшем избежать дефицита голубого топлива в Казахстане.

Зияш Киякбаев напомнил, что в настоящее время казахстанские производители СНГ терпят убытки при поставке газа на внутренний рынок.

Себестоимость производства сжиженного газа в компании «Казгермунай» составляет 43,4 тыс. тенге/тонна, в «Казахойл-Актобе» – 48 тыс. тенге/тонна, в CNPC – 38,6 тыс. тенге/тонна, в «КазГПЗ» – 32 тыс. тенге/тонна, в KazFrac – 47 тыс. тенге/тонна. Таким образом себестоимость производства значительно превышает оптовую цену реализации в Казахстане в рамках установленных государством объемов и фактически стимулирует компании поставлять СНГ на экспорт, в том числе осуществляя поставки в обход закона. Предприятия вынуждены идти на это, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.

Такая ситуация не стимулирует казахстанских производителей СНГ поставлять газ на внутренний рынок, что приводит к периодическим фактам дефицита газа и всплескам цен на него.

В то время как заводы терпят существенные убытки, маржа газосетевых организаций достаточно высока. На юге страны маржа от розницы составляет 51% (оптовая цена – 31360 тенге за тонну с НДС, транспортные расходы – 22300 тенге, розничная цена – 109800 тенге и маржа – 56140 тенге за тонну). На севере маржа составляет 45% при розничной цене 93000 тенге за тонну, на богатом газом западе – 51% при розничной цене 78600 тенге, на востоке – 44% при розничной цене 92000 тенге.

В 2016 году в Казахстане было произведено 2 млн 676 тыс. 440 тонн СНГ, из которых 1 млн 833 тыс. 183 тонны было поставлено на экспорт. Крупнейшим производителем была компания «Тенгизшевройл»: производство – 1 млн 351 тыс. 297 тонн, экспорт – 1 млн 226 тыс. 655 тонн, внутренний рынок – 124 966 тонн.

Другие производители: СНПС – 445 503 тонны производство, 211 403 тонны – экспорт и 234 100 тонн – внутренний рынок; ПНЗХ – 243 706 тонн, 109 391 и 134 315 тонн соответственно; КазГПЗ – 163 130 тонн, 7 095 и 156 035 тонн; «КазГермунай» – 149 877 тонн, 70 942 и 78 935 тонн соответственно; Шымкентский НПЗ – 119 963 тонны, 58 168 и 61 795 тонн; Атырауский НПЗ – 35 572 тонны, 10 965 и 11 225 тонн; KazFrac – 5 453 тонны, 2718 и 2735 тонн. Кроме того, крупным производителем выступил «Жаикмунай» – производство 139 749 тонн, 116 149 тонн – экспорт и 25 000 тонн – внутренний рынок.

При этом надо отметить, что ТШО в рамках своего контракта не связано обязательствами поставок на внутренний рынок.

Жанболат МАМЫЕВ

abctv.kz