Для поддержки начинающих предпринимателей в ЗКО из местного бюджета выделят почти 2 миллиарда тенге

Большая часть этих денег уйдет на содействие развитию бизнеса в сельской местности.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель акима области Марат Токжанов.

— В рамках программы развития массового предпринимательства в этом году будет оказана помощь начинающим предпринимателям в виде кредитования, — сказал Марат Токжанов. – На этот проект будет выделено 1 миллиард 768 миллионов тенге. Почти полтора миллиарда тенге выделяется для поддержки сельского бизнеса, остальное – начинающим предпринимателям в Уральске.

Кредит начинающим бизнесменам будет выдаваться по 6 процентов годовых., сообщил Токжанов. — Кроме того, государство частично возьмет на себя гарантии по будущему бизнесу. Так, гарантия государства составит 85 процентов.

— В этом году увеличена сумма кредита, — заявил Токжанов. – Если в прошлые годы начинающий предприниматель мог взять кредит на сумму не более 16 миллионов тенге, то в этом году эта сумма увеличена до 18 миллионов тенге.

Чтобы получить кредит на бизнес в Уральске, начинающий предприниматель должен обратиться в управление предпринимательства, если же бизнес в сельской местности — в управление сельского хозяйства.

Екатерина ЛИТВЯКОВА