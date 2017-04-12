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Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
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Фильм режиссера из Уральска выбрали для участия на Каннском кинофестивале

Короткометражный  фильм «Маршрут» снятый 24- летним  Дарханом Тулегеновым прошел на Каннский фестиваль, в номинации «Short Film Corner» ( уголок короткого метра — «УН»).

маршрут обложка

постер фильма «Маршрут»

Об этом «УН» сообщил директор Уральского киноклуба Турар Тулегенов.

— В мае Дархан отправится в Канны, — говорит Турар Тулегенов. – Он единственный казахстанский режиссер, который в этом году отправляется на этот фестиваль. Премьера этого фильма прошла еще в прошлом году, во время фестиваля «Zhaik Film Fest». В социальных сетях пока этот фильм не будет показываться, так как  это запрещено правилами фестиваля.

 

 

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе тринадцати конкурсных фестивалей игровых фильмов (так называемые «фестивали категории А»).

Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939, впервые проведён в 1946 году) и самых престижных[1][2] в мире.

( материал из свободной интернет энциклопедии «Википедия»)

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. HumptyDumpty:
    12 Апрель 2017 в 19:53

    вау! респектую и снимаю шляпу!

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  2. Город:
    12 Апрель 2017 в 20:53

    Молодец Дархан! Дай Аллах будешь в будущем такой же звездой как Тимур Бекмагамбетов.В нашем краю были,есть и будут в будущем таланты.Рад за тебя

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