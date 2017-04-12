Фильм режиссера из Уральска выбрали для участия на Каннском кинофестивале

Короткометражный фильм «Маршрут» снятый 24- летним Дарханом Тулегеновым прошел на Каннский фестиваль, в номинации «Short Film Corner» ( уголок короткого метра — «УН»).

Об этом «УН» сообщил директор Уральского киноклуба Турар Тулегенов.

— В мае Дархан отправится в Канны, — говорит Турар Тулегенов. – Он единственный казахстанский режиссер, который в этом году отправляется на этот фестиваль. Премьера этого фильма прошла еще в прошлом году, во время фестиваля «Zhaik Film Fest». В социальных сетях пока этот фильм не будет показываться, так как это запрещено правилами фестиваля.

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе тринадцати конкурсных фестивалей игровых фильмов (так называемые «фестивали категории А»).

Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939, впервые проведён в 1946 году) и самых престижных[1][2] в мире.

( материал из свободной интернет энциклопедии «Википедия»)

Акмарал ШАЯХМЕТОВА