Инспекция лесного хозяйства ЗКО задержала браконьеров-рыболовов

Двое жителей поселка Тайпак Акжаикского района были задержаны за браконьерский вылов рыбы неводом.

Об этом сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

— 9 апреля в ходе рыбоохранных мероприятий сотрудниками инспекции и полицейскими Акжаикского района на реке Урал в районе поселка Шабдаржап были задержаны браконьеры, — сказали в инспекции. — Неводом они ловили рыбу частиковых пород – леща, что строго пресекается законом. Материалы в отношении правонарушителей переданы в судебные органы.

В территориальной инспекции также отметили, что в период нереста осетровых и других видов рыб (с 1 апреля по 31 мая 2017 года) в Западно-Казахстанской области проходит широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2017».

— Основная миграция рыб в нашей области проходит по реке Урал на территории Акжаикского района. В связи с чем, основные силы инспекции в период акции будут направлены именно туда, — отметили в инспекции.

Сроки запрета на рыболовство на территории ЗКО:

на р. Урал со всеми старицами и притоками — с 10 апреля по 15 июня

на остальных рыбохозяйственных водоемах — с 1 мая по 31 мая

в темное время суток

с 1 мая по 30 сентября повсеместный запрет на вылов раков

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото и видео материал предоставлен территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.