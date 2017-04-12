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Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
17 ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

Инспекция лесного хозяйства ЗКО задержала браконьеров-рыболовов

Двое жителей поселка Тайпак Акжаикского района были задержаны за браконьерский вылов рыбы неводом.

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Об этом сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

— 9 апреля в ходе рыбоохранных мероприятий сотрудниками инспекции и полицейскими Акжаикского района на реке Урал в районе поселка Шабдаржап были задержаны браконьеры, — сказали в инспекции. — Неводом они ловили рыбу частиковых пород – леща, что строго пресекается законом. Материалы в отношении правонарушителей переданы в судебные органы.

В территориальной инспекции также отметили, что в период нереста осетровых и других видов рыб (с 1 апреля по 31 мая 2017 года) в Западно-Казахстанской области проходит широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2017».

— Основная миграция рыб в нашей области проходит по реке Урал на территории Акжаикского района. В связи с чем, основные силы инспекции в период акции будут направлены именно туда, — отметили в инспекции.

Сроки запрета на рыболовство на территории ЗКО:

  • на р. Урал со всеми старицами и притоками — с 10 апреля по 15 июня

  • на остальных рыбохозяйственных водоемах — с 1 мая по 31 мая

  • в темное время суток

  • с 1 мая по 30 сентября повсеместный запрет на вылов раков

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото и видео материал предоставлен территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

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