Казахстан объявил об отказе от кириллицы и переходе на латиницу
Власти Казахстана приняли решение перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу, сообщает «Интерфакс». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что правительству отдано поручение составить график перевода алфавита.
Единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице, написал Назарбаев в статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан», планируется разработать до конца 2017 года.
«С 2018 года надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», — добавил глава государства.
Предполагается, сообщил Назарбаев, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться кириллица.
Ранее от использования алфавитов отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.
Из бывших среднеазиатских республик СССР кириллический алфавит пока сохранили Киргизия и Таджикистан.
И так не знали, теперь ещё большая путаница..а впрочем вам с этим здесь жить…
Неисповедимы пути твои господи
Китайский учить надо
Ну вы там у себя в Сибири и Дальнем Востоке учите иероглифы, а мы будем латиницу.
Бедные наши дети. Кто за них уроки будет делать дома на латинском? Взрослые то привыкли к кириллице. Бедные мамы и бабушки. А как материалы искать или качать из русскоязычного инета в старших классах и студентам ? Особенно по точным наукам. На гос.языке ничего практически нет в инете. А старики вообще запутаются. Как хорошо живут на нашем вверху. Никаких проблем не имеют.
Правильно. Давно пора переводить государственный язык на латиницу!
Тоже согласен.Решение правильное.Во всем почти мире используют латиницу и это сгладит многие слова сделает их мягче