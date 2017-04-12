Погода +11oC
$311.76
330.53
5.49
Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
272 Картина дня / Страна

Казахстан объявил об отказе от кириллицы и переходе на латиницу

Власти Казахстана приняли решение перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу, сообщает «Интерфакс». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что правительству отдано поручение составить график перевода алфавита.

Единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице, написал Назарбаев в статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан», планируется разработать до конца 2017 года.

«С 2018 года надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», — добавил глава государства.

Предполагается, сообщил Назарбаев, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться кириллица.

Ранее от использования алфавитов  отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.

Из бывших среднеазиатских республик СССР кириллический алфавит пока сохранили Киргизия и Таджикистан.

 

7 комментариев
  1. кирилл и мефодий:
    12 Апрель 2017 в 19:53

    И так не знали, теперь ещё большая путаница..а впрочем вам с этим здесь жить…

    0
    0
    Ответить
  2. андрей:
    12 Апрель 2017 в 20:09

    Неисповедимы пути твои господи

    0
    0
    Ответить
  3. andreu:
    12 Апрель 2017 в 20:18

    Китайский учить надо

    0
    0
    Ответить
  4. Сегодня точно напьюсь:
    12 Апрель 2017 в 21:00

    Бедные наши дети. Кто за них уроки будет делать дома на латинском? Взрослые то привыкли к кириллице. Бедные мамы и бабушки. А как материалы искать или качать из русскоязычного инета в старших классах и студентам ? Особенно по точным наукам. На гос.языке ничего практически нет в инете. А старики вообще запутаются. Как хорошо живут на нашем вверху. Никаких проблем не имеют.

    0
    0
    Ответить
  5. Tanyabomba:
    12 Апрель 2017 в 21:06

    Правильно. Давно пора переводить государственный язык на латиницу!

    0
    0
    Ответить
  6. Serzh:
    12 Апрель 2017 в 21:57

    Тоже согласен.Решение правильное.Во всем почти мире используют латиницу и это сгладит многие слова сделает их мягче

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-04-12
Утром11 ℃
Днем11 ℃
Вечером11 ℃
Ночью8.01 ℃
Влажность47 %
ДавлениеhPa 1018.65
Скорость ветра5.67 м/с
2017-04-13
Утром7.12 ℃
Днем12.19 ℃
Вечером11.62 ℃
Ночью8.26 ℃
Влажность71 %
ДавлениеhPa 1025.35
Скорость ветра4.11 м/с