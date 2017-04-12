Река Ревунок и пруды могут остаться без воды

Вторую неделю на Чагане спускают талую воду в Урал. Шлюзы не закрывают, и поэтому наша река Ревунок и прилегающие к ней пруды стоят сухие, практически без воды.

В прошлом году с инициативной группой мы восстановили трубы, которые соединяли Чаган и Ревунок, добились, чтобы 7 апреля 2016 года шлюзы закрыли. Тогда талая вода из Чагана наполнила до краёв и реку Ревунок и наши зачаганские пруды.

Когда осенью начали строить дорогу к парковским велодорожкам, наши пруды огромной насыпью отрезали от Чагана. Но мы добились от властей, чтобы через новую дорогу проложили трубы.

Сегодня уже 12 апреля. Но шлюзы на Чагане не закрывают — вода в Ревунок из него не поступает.

Жители Зачаганска звонят мне, спрашивают: почему опять наши пруды стоят без воды? Неужели этим летом в них не будет рыбы, и всё живое вокруг прудов опять начнёт погибать от засухи?

Мы звоним в Казводхоз, но там отвечают, что пока закрывать шлюзы рано. Но когда талая вода из Чагана утечёт в Урал, будет уже поздно.

Вода сейчас даже не дошла до наших труб, которые мы проложили своими силами прошлой весной. А трубы, которые зимой проложили через новую дорогу строители, вообще полностью сухие — вода до них не дошла.

Неужели никого – ни наших экологов, ни специалистов Казводхоза не волнует, что вокруг Уральска пересыхают водоёмы?!

Оксана ВОЛКОВА