Спутниковое телевидение нового поколения

Телекоммуникационная компания «АЛМАТЕЛ» с торговой маркой «АЛМА ТВ» при поддержке казахстанского спутника вещания «KazSat-3» запустили первое спутниковое телевидение, вещающее в формате HD и UHD (4K).

Это первый оператор в стране, который вещает в стандарте HEVC, являющийся системой компрессии следующего поколения. Что позволяет увеличить количество каналов, улучшить качество и яркость картинки вещания, транслировать Ultra HD и 4K каналы.

«АЛМА ТВ» предлагает пользователям 3 пакета спутникового телевидения стоимостью от 1500 тенге до 3500 тенге в месяц, с разбивкой от 45 до 140 каналов соответственно, включая первый 4К канал в Казахстане и до 30 каналов в HD.

Подключить спутниковое телевидение возможно через дилеров, список которых можно найти на сайте «АЛМА ТВ» выбрав свой город, также через торговые офисы компании. Оплачивать услуги вещания возможно любым удобным способом: в кассах торговых офисов, через терминалы оплаты, онлайн банкинг, кассы казпочты.

«Запустив Спутниковое телевидение, мы стали единственной компанией на рынке телекома в Казахстане, которая может предложить все виды телевизионных услуг: кабельное аналоговое и цифровое вещание, спутниковое и интернет телевидение, – отметил Эрик Франке, генеральный директор «АЛМА ТВ». – Телевещание всегда будет приоритетным направлением нашей компании. Мы ежедневно работаем над контентом, в особенности над увеличением количества каналов в HD и 4K форматах, чтобы у наших абонентов было самое лучшее наполнение».

Партнеры также поднимают проблемы рынка телевидения, не только спутникового, но и кабельного. Одной из которых является нелегальное вещание зарубежных спутниковых тарелок на территории Казахстана, что составляет 80% рынка в целом.

«Они создают нездоровую конкуренцию, подвергают риску информационную безопасность страны в целом, так как их контент никто не регулирует, – прокомментировал Рустам Маметов, директор B 2 C «АЛМА ТВ» . – Мы нацелены на борьбу с пиратством, увеличение качественного казахстанского и зарубежного контента и улучшение услуги сервиса для наших абонентов».

Отметим, что спутниковое телевидение «АЛМА ТВ» уже доступно жителям даже самых отдаленных районов страны.