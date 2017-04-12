Погода +12oC
$311.37
330.3
5.47
Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
819 ЗКО / Картина дня

В центре Уральска столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль (ФОТО, схема ДТП)

В результате ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, мотоциклист с травмами был госпитализирован.

2

ДТП произошло на пересечении улиц М. Маметовой и Г. Жукова. Автомобиль KIA Rio двигался в восточном направлении по улице Маметовой и собирался сворачивать на улицу Жукова. Мотоцикл двигался по улице Маметовой в западном направлении в сторону перекрестка с проспектом Достык. По словам молодой женщины, которая была за рулем KIA Rio она не заметила мотоциклиста из-за низкого солнца, слепившего ей глаза.

— Я ехала с ребенком в детский сад. Подъехала со стороны проспекта к повороту и  пропустила две машины, которые ехали по Маметовой. Только начала поворот, когда на меня налетел мотоцикл. Он ударил по касательной в передний бампер моей машины и упал. Увидела его поздно, потому что солнце слепило. Мы вызвали скорую помощь, которая и забрала мотоциклиста, — рассказала водитель  KIA Rio.

3

Супруга пострадавшего мотоциклиста, которая подъехала на место ДТП позже, сообщила, что ее супруг купил пять дней назад мотоцикл.

— Я созвонилась с ним по телефону. Он сейчас в травмпункте. У него сломана нога, — сообщила женщина.

Схема ДТП составленная со слов участников
Схема ДТП составленная со слов участников

2 комментария
  1. Тонировка:
    12 Апрель 2017 в 10:47

    Солнце кстати утром и вечером в Уральске очень злое. Иногда даже автомобили не видно. Про пешеходов вообще молчу.

    0
    0
    Ответить
  2. каменщик:
    12 Апрель 2017 в 11:03

    Да, уральское солнце никого не щадит…))) Особенно, когда никого и ничего не хочешь видеть на дороге, кроме себя родного и дорогого….

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-04-12
Утром12 ℃
Днем20.75 ℃
Вечером17.48 ℃
Ночью9.83 ℃
Влажность71 %
ДавлениеhPa 1022.09
Скорость ветра5.03 м/с
2017-04-13
Утром6.88 ℃
Днем11.85 ℃
Вечером12.07 ℃
Ночью9.64 ℃
Влажность76 %
ДавлениеhPa 1025.76
Скорость ветра4.6 м/с