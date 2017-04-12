В центре Уральска столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль (ФОТО, схема ДТП)

В результате ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, мотоциклист с травмами был госпитализирован.

ДТП произошло на пересечении улиц М. Маметовой и Г. Жукова. Автомобиль KIA Rio двигался в восточном направлении по улице Маметовой и собирался сворачивать на улицу Жукова. Мотоцикл двигался по улице Маметовой в западном направлении в сторону перекрестка с проспектом Достык. По словам молодой женщины, которая была за рулем KIA Rio она не заметила мотоциклиста из-за низкого солнца, слепившего ей глаза.

— Я ехала с ребенком в детский сад. Подъехала со стороны проспекта к повороту и пропустила две машины, которые ехали по Маметовой. Только начала поворот, когда на меня налетел мотоцикл. Он ударил по касательной в передний бампер моей машины и упал. Увидела его поздно, потому что солнце слепило. Мы вызвали скорую помощь, которая и забрала мотоциклиста, — рассказала водитель KIA Rio.

Супруга пострадавшего мотоциклиста, которая подъехала на место ДТП позже, сообщила, что ее супруг купил пять дней назад мотоцикл.

— Я созвонилась с ним по телефону. Он сейчас в травмпункте. У него сломана нога, — сообщила женщина.