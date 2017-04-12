В Уральске 10 лет лишения свободы получил чиновник, до смерти забивший своего коллегу( видео)
63- летнего Тлека Химетдинова приговорили к 10 годам лишения свободы и обязали выплатить 2 миллиона тенге «морального вреда» семье покойного Файзуллы Тюлегенева.
Кроме всего прочего, судья вынесла частное постановление в адрес государственного обвинителя Асылбека Имангалиева за активное участие в судебном процессе.
Осужденный Химетдинов с приговором не согласен и собирается его опротестовывать в аппеляционной коллегии.
Родственники покойного чиновника Файзуллы Тюлегенева с приговором частично согласны.
— Мы хотели, чтобы ему дали 12 лет, — говорит Дина Тюлегенева, вдова покойного чиновника. – Будем ли мы опротестовывать решение суда, я пока сказать не могу.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео Нурлыбека ЕМРАНОВА
С приговором все понятно. Справедливость восторжествовала.не понятно где виновные кто укрывал преступление 9 месяцев. Пока не вмешалась генеральная прокуратура .и не сделали эксгумацию и повторную экспертизу.