В Уральске 10 лет лишения свободы получил чиновник, до смерти забивший своего коллегу( видео)

63- летнего Тлека Химетдинова приговорили к 10 годам лишения свободы и обязали выплатить 2 миллиона тенге «морального вреда» семье покойного Файзуллы Тюлегенева.

Кроме всего прочего, судья вынесла частное постановление в адрес государственного обвинителя Асылбека Имангалиева за активное участие в судебном процессе.

Осужденный Химетдинов с приговором не согласен и собирается его опротестовывать в аппеляционной коллегии.

Родственники покойного чиновника Файзуллы Тюлегенева с приговором частично согласны.

— Мы хотели, чтобы ему дали 12 лет, — говорит Дина Тюлегенева, вдова покойного чиновника. – Будем ли мы опротестовывать решение суда, я пока сказать не могу.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео Нурлыбека ЕМРАНОВА