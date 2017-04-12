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Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
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В Уральске 10 лет лишения свободы получил чиновник, до смерти забивший своего коллегу( видео)

63- летнего Тлека Химетдинова приговорили к 10 годам лишения свободы и обязали выплатить 2 миллиона тенге «морального вреда» семье покойного Файзуллы Тюлегенева.

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Кроме всего прочего, судья вынесла частное постановление в адрес государственного обвинителя Асылбека Имангалиева за активное участие в судебном процессе.

Осужденный Химетдинов с приговором не согласен и собирается его опротестовывать в аппеляционной коллегии.

Родственники покойного чиновника Файзуллы Тюлегенева с приговором частично согласны.

— Мы хотели, чтобы ему дали 12 лет, — говорит Дина Тюлегенева, вдова покойного чиновника. – Будем ли мы опротестовывать решение суда, я пока сказать не могу.

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Один комментарий
  1. Непонятливый:
    12 Апрель 2017 в 20:54

    С приговором все понятно. Справедливость восторжествовала.не понятно где виновные кто укрывал преступление 9 месяцев. Пока не вмешалась генеральная прокуратура .и не сделали эксгумацию и повторную экспертизу.

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