В Уральске «Акжайык» вничью сыграл с соперником из Кокшетау (ФОТО)

Сегодняшний матч (12 апреля) между уральским «Акжайыком» и «Окжетпесом» из Кокшетау завершился со счетом 1:1. Сравнять счет уральцы смогли на последней минуте встречи.

Гол в матче открыли кокшетаусцы. На 18 минуте после навеса в штрафную площадь Сергей Марочкин головой отправил мяч в ворота «Акжайыка».

Встреча сложилась напряженной, нервной, как для «Акжайыка», так и для его соперника из Кокшетау.

Пропустив в начале встречи гол в свои ворота, уральцы активно пытались отыграться. Но сравнять счет уральским футболистам удалось лишь на 90 минуте матча.

Гол «Окжетпесу» забил Предраг Говедарица. Кстати, получивший желтую карточку за отчаянную радость за исполненный гол — он снял футболку и повесив ее на угловой флажок, размахивал им.

Сейчас ФК «Акжайык» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги. В активе команды — 6 очков.

Следующий матч уральцы проведут 16 апреля в Таразе.

Фото Екатерина ЛИТВЯКОВА