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Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
78 ЗКО / Картина дня

В Уральске «Акжайык» вничью сыграл с соперником из Кокшетау (ФОТО)

Сегодняшний матч (12 апреля) между уральским «Акжайыком» и «Окжетпесом» из Кокшетау завершился со счетом 1:1. Сравнять счет уральцы смогли на последней минуте встречи.

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Гол в матче открыли кокшетаусцы. На 18 минуте после навеса в штрафную площадь Сергей Марочкин головой отправил мяч в ворота «Акжайыка».

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Встреча сложилась напряженной, нервной, как для «Акжайыка», так и для его соперника из Кокшетау.

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Пропустив в начале встречи гол в свои ворота, уральцы активно пытались отыграться. Но сравнять счет уральским футболистам удалось лишь на 90 минуте матча.

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Гол «Окжетпесу» забил Предраг Говедарица. Кстати, получивший желтую карточку за отчаянную радость за исполненный гол — он снял футболку и повесив ее на угловой флажок, размахивал им.

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Сейчас ФК «Акжайык» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги. В активе команды — 6 очков.

Следующий матч уральцы проведут 16 апреля в Таразе.

 

Фото Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Барыс:
    12 Апрель 2017 в 21:17

    Нормальный результат. Окжетпес по подбору игроков по сильнее и тренер там мощный.

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