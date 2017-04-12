В Уральске для безработных пройдёт ярмарка вакансий

Это мероприятие запланировано на следующий вторник, 18 апреля.

— Ярмарка вакансий пройдёт в ДК Молодёжи по улице Карбышева с 10 до 13 часов, – сообщила заместитель руководителя городского Центра занятости Нурсауле Елеуова. – Мы уже разослали заявки на участие в ярмарке вакансий работодателям Уральска, и приглашаем всех безработных жителей города, независимо от возраста и образования, принять в ней участие.

Людмила КАЛАШНИКОВА