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Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
472 ЗКО / Картина дня

В Уральске для безработных пройдёт ярмарка вакансий

Это мероприятие запланировано на следующий вторник, 18 апреля.

ярмарка вакансий

Фото из архива «УН»

— Ярмарка вакансий пройдёт в ДК Молодёжи по улице Карбышева с 10  до 13 часов, – сообщила заместитель руководителя городского Центра занятости Нурсауле Елеуова. – Мы уже разослали заявки на участие в ярмарке вакансий работодателям Уральска, и приглашаем всех безработных жителей города, независимо от возраста и образования, принять в ней участие.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Один комментарий
  1. нурхат:
    12 Апрель 2017 в 18:06

    Здраствуйте.можите сказать на работу есть воканции на вахтовым методом?

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