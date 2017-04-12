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Опубликовано: Ср, Апр 12th, 2017
141 ЗКО / Картина дня

В Уральске совещание по защите бизнеса от коррупции будет транслироваться в Фейсбуке

13 апреля в 10.30 часов начнётся совещание по вопросам защиты бизнеса от коррупции, с участием Акима ЗКО, прокурора области и уполномоченного по зашите прав предпринимателей. Совещание можно будет наблюдать в прямом эфире в Facebook  и там же можно будет задавать вопросы.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, которая и будет вести прямую трансляцию на своей официальной странице в соцсети Facebook. В пресс-релизе надзорного органа сообщается: «13 апреля т.г. состоится совместное заседание прокуратуры Западно-Казахстанской области, акимата области и Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции на тему «Актуальные вопросы защиты бизнеса».
На заседании примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Палымбетов Б.А., представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», руководители правоохранительных, местных исполнительных и контрольно-надзорных органов области, представители гражданской общественности, бизнес-сообщества, а также СМИ.
Данное заседание впервые в области будет транслироваться в режиме онлайн в «Facebook» на официальной странице прокуратуры области.
Начало заседания: в 10:30 часов».

Ссылка для трансляции https://m.facebook.com/profile.php?id=100015652964302&fref=ts

Один комментарий
  1. MEN:
    12 Апрель 2017 в 20:48

    Аким и прокурор вы сначало защитите Акимат и прокуратуру от коррупции. Или у вас как в ГЧП пилотный вариант? Тогда на совещание откатчика пилота не забудьте позвать. Он то xот абракадабру придумает на xоду. А если честно то смешно. Интересно а Воры о своей сxодке трезвонят в СМИ? Типа будем сxод транслировать а вы честной народ можете предложения и вопросы онлайн задавать. )))

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