В Уральске совещание по защите бизнеса от коррупции будет транслироваться в Фейсбуке

13 апреля в 10.30 часов начнётся совещание по вопросам защиты бизнеса от коррупции, с участием Акима ЗКО, прокурора области и уполномоченного по зашите прав предпринимателей. Совещание можно будет наблюдать в прямом эфире в Facebook и там же можно будет задавать вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, которая и будет вести прямую трансляцию на своей официальной странице в соцсети Facebook. В пресс-релизе надзорного органа сообщается: «13 апреля т.г. состоится совместное заседание прокуратуры Западно-Казахстанской области, акимата области и Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции на тему «Актуальные вопросы защиты бизнеса».

На заседании примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Палымбетов Б.А., представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», руководители правоохранительных, местных исполнительных и контрольно-надзорных органов области, представители гражданской общественности, бизнес-сообщества, а также СМИ.

Данное заседание впервые в области будет транслироваться в режиме онлайн в «Facebook» на официальной странице прокуратуры области.

Начало заседания: в 10:30 часов».

Ссылка для трансляции https://m.facebook.com/profile.php?id=100015652964302&fref=ts