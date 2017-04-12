В ЗКО суд оправдал директора центра археологии

Мурат Сдыков оправдан по вменяемой ему ранее статье « Присвоение чужого имущества»», однако признан виновным по статье 195, часть 1 «Причинение имущественного ущерба путем обмана, без признаков хищения» .

Суд переквалифицировал статью, по которой обвинялся Мурат Сдыков, так как во время процесса тот предоставил суду неопровержимые доказательства своей невиновности.

— Органы досудебного преследования возбудили уголовное дело в отношении Мурата Сдыкова по статье 189, часть 3, пункты 1 и 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций», — пояснила судья Гульнар Гиматутдинова. – Однако в ходе суда выяснилось, что в сейфе Сдыкова лежали 3, 2 миллиона тенге с бумажкой, на которой было написано «на археологические исследования». Кроме всего прочего Сдыков вернул государству полтора миллиона тенге, которые ранее заплатил Оренбургскому институту степей за лабораторные исследования.

Таким образом суд признал виновным профессора Сдыкова в причинении имущественного ущерба путем обмана, без признаков хищения, и приговорил его к двум годам ограничения свободы, однако в связи с законом об амнистии, освободил его от основного наказания. Суд оставил за профессором Сдыковым право занимать руководящие должности на государственной службе. Кроме всего прочего профессор должен вернуть ущерб ГУ Управление культуры архивов и документации, подведомственной организацией которого является возглавляемый им «Центр истории и археологии» в размере 58 тысяч тенге.

Сам Мурат Сдыков от комментариев отказался, сославшись на усталость. Судебный процесс по делу Мурата Сдыкова длился 2,5 месяца, следствие длилось 5 месяцев.