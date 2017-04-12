Юная теннисистка из Уральска стала призером республиканского турнира

Мадина Баекесова выиграла серебряную медаль на республиканском турнире «Теннис до 10 – Зеленый мяч».

Турнир среди юношей и девушек 8-10 лет проходил в Актобе 8-9 апреля.

От Уральска в соревнованиях выступали семь спортсменов: Мансур Набиулла, Айсулу и Аружан Онгар, Ансар Кайыржанов, Лунара Асылбек, Марина Анисимова и Мадина Баекесова.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, самый высокий результат в турнире показала 9-летняя Мадина Баекесова. Она заняла второе место.

— Мадина – это наша звездочка, мы возлагаем на нее самые большие надежды, — отметила завуч областной ДЮСШ тенниса Ольга Сергеева. – В июне этого года в Алматы пройдет чемпионат Казахстана среди теннисистов до 10 лет, и мы надеемся, что Мадина сумеет показать там самые хорошие результаты.

Кстати, Мадина Баекесова является неоднократной чемпионкой и призером различных республиканских турниров.

В настоящее время в областной ДЮСШ тенниса занимаются 140 детей разного возраста. А 6-7 мая в спортшколе пройдет республиканский турнир «Оранжевый мяч» среди детей 7-9 лет.

Екатерина ЛИТВЯКОВА