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Опубликовано: Чт, Апр 13th, 2017
26 Мир

ЕСПЧ обязал Россию выплатить по делу о теракте в Беслане почти 3 миллиона евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге присудил компенсацию родственникам жертв теракта в Беслане в 2004 году. Согласно опубликованному решению, российские власти должны выплатить 2,955 миллиона евро.

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила права истцов на жизнь и эффективные средства юридической защиты. Суд также постановил выплатить заявителям 88 тысяч долларов за расходы во время процесса.

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти не расследовали обстоятельства происшествия должным образов, а действия спецназа оказались избыточными. Однозначного заявления о том, привели ли действия спецслужб к увеличению числа жертв, в решении суда нет.

Тем не менее ЕСПЧ постановил, что спецоперация повлияла на гибель заложников «в некоторой степени». Россия не свела риски для людей к минимальным, не продумала план спецоперации, а также не предоставила в Страсбург достаточных доказательств в пользу своей точки зрения, говорится в решении.

Всего в ЕСПЧ подали семь коллективных исков от 409 человек — часть из них была взята в заложники, у многих пострадали родственники. Иски были поданы в период с июня 2007 по май 2011 года. Как отмечала защита заявителей, российские власти обладали полной информацией о готовящейся террористической атаке.

Заявители утверждают, что российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте. Но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить, использовали неизбирательное оружие и не смогли адекватно расследовать действия сил безопасности.

Кирилл Коротеев, юрист «Мемориала», представлявший заявителей в суде

Теракт в школе Беслана произошёл 1 сентября 2004 года. Боевики захватили заложников, удерживали их два дня и требовали признать независимость Чечни от России. 3 сентября при спецоперации и штурме, который случился после взрыва, погибли более 300 человек, включая 186 детей, сотрудников ФСБ, полиции и МЧС. Ещё 800 человек получили ранения. Российские власти после ряда разбирательств признали, что нарушений спецназа во время штурма не было.

tjournal.ru

2 комментария
  1. Ваттанен:
    13 Апрель 2017 в 15:55

    Верх цинизма…..Пусть для сначала сами компенсируют » моральный ущерб» погибшим жителям Белграда или пусть докажут, что у каждого работника телецентра в тумбочке лежал ПЗРК……А тем , кто подавал заяву — Бог судья.

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