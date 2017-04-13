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Опубликовано: Чт, Апр 13th, 2017
53 Блог-пост

Казбек Бейсекеев — избирательный подход

казбек2  Лидер нации в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», говоря о переходе казахского языка на латиницу, всего лишь повторил сказанное им же в 2012 году, когда был определен конкретный срок — 2025 год. Очевидно, что тема латиницы не уходила с повестки дня и ее лишь в очередной раз публично озвучили. Однако, это стало темой номер один в СМИ и социальных сетях и полагаю, что так еще будет некоторое время. С одной стороны это говорит о вовлеченности нашего социума в обсуждение этого важного для всех вопроса. С другой стороны, мы видим избирательный подход к разным актуальным проблемам, которых в стране за 25 лет накопилось много, и которые требуют решения. Например, у нас сейчас половина доходов бюджета формируется за счет Национального Фонда и мало тех, кто задается вопросом: как будем жить, если там закончатся деньги? Какие будут последствия предстоящей реализации казахстанско-китайских проектов? Много и других разных вопросов по экономике, образованию, социальной сфере, молодежи и др. Земельный вопрос не решен, а до 2021 года продлили мораторий на применение отдельных норма Земельного кодекса.
На латиницу в указанные сроки мы перейдем, а вот имеющиеся другие никуда не денутся и их рано или поздно придется решать.

Стоит задуматься.

опубликовано в фейсбуке

Один комментарий
  1. 95-96:
    13 Апрель 2017 в 14:53

    И как-то позабылась тема повышения депутатских зарплат.

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