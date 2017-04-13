На ЭКСПО-2017 из ЗКО власти планируют отправить более 60 тысяч человек

Акимат ЗКО распространил разнарядку акимам районов с количеством людей, которых нужно отправить на ЭКСПО-2017 в обязательном порядке. В общей сложности власти региона взяли перед Астаной обязательство отправить более 60 тысяч человек за все время работы выставки.

О том, что бюджетных работников и госслужащих принуждают покупать билеты на ЭКСПО-2017 периодически сообщают различные СМИ. Но впервые в руки журналистов попали официальные документы, в которых четко указано количество людей обязательных к отправке на ЭКСПО-2017. Документы были предоставлены источником в акимате ЗКО. Согласно этим документам акиматы районов и города Уральск должны до конца апреля предоставить поименные списки людей, которые в обязательном порядке поедут на ЭКСПО-2017 с 10 июня по 10 сентября. Таких списков пока нет, то есть точные цифры разнарядки по каждому району и городу Уральск. Самое большое количество людей отправит областной центр — 44 325 человек. Из районов самое большое количество обязан отправить Зеленовский район — 4517 человек. Самое маленькое количество людей обязан отправить Чингирлауский район — 614 человек. Разнарядка для каждого акимата разделена на категории: школьники, студенты, работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, госслужащие, правоохранительные органы, пенсионеры и даже социально-уязвимые слои населения.

Документы разнарядки и сопроводительное письмо подписаны заместителем акима области Игорем Стексовым. В своем письме Игорь Стексов поручает акиматам Уральска и районов при составлении списков проверить всех на предмет того, есть ли у человека ограничения на выезд в связи с неоплаченными штрафами, кредитами, алиментами и так далее.

По этой разнарядке из ЗКО на ЭКСПО-2017 в течение трех месяцев поедут 64338 человек, в составе 35 групп с 10 июня по 10 сентября. Все группы поедут на железнодорожном транспорте и согласно разнарядке каждая группа проведет в Астане 2 дня, после чего также организованно должна вернуться домой на поезде.

В областном акимате нам сообщили, что никаких бюджетных денег на поездку и проживание людей по этой разнарядке не предусмотрено. Все участники добровольно-принудительной поездки оплатят проезд, проживание и билет на ЭКСПО за свой счет. В некоторых школах Уральска учителя уже стали доводить до родителей информацию о том, что желательно приобрести для ребенка экскурсионный тур стоимость 56000 тенге на ребенка. В эту стоимость входят проезд на поезде туда и обратно, проживание в гостинице или хостеле, питание и билет на ЭКСПО с фиксированной датой. Если этот же экскурсионный тур будет предложен всем участникам разнарядки, то получается что, только гости из ЗКО в общей сложности потратят 3 млрд. 602 млн. 928 тыс. тенге.

Власти ЗКО планируют отправить на ЭКСПО 2017 более 60 тысяч жителей Приуралья. Поездка не финансируется из бюджета и люди поедут за свой счет. Акимат уверяет, что это добровольно. Вы согласны посетить Да, согласен! Дело нужное и мне не жаль денег на это.

Нет, не согласен! Достаточно того, что ЭКСПО финансировалось из моих пенсионных накоплений. Просмотреть результаты