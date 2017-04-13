На ЭКСПО-2017 из ЗКО власти планируют отправить более 60 тысяч человек
Акимат ЗКО распространил разнарядку акимам районов с количеством людей, которых нужно отправить на ЭКСПО-2017 в обязательном порядке. В общей сложности власти региона взяли перед Астаной обязательство отправить более 60 тысяч человек за все время работы выставки.
О том, что бюджетных работников и госслужащих принуждают покупать билеты на ЭКСПО-2017 периодически сообщают различные СМИ. Но впервые в руки журналистов попали официальные документы, в которых четко указано количество людей обязательных к отправке на ЭКСПО-2017. Документы были предоставлены источником в акимате ЗКО. Согласно этим документам акиматы районов и города Уральск должны до конца апреля предоставить поименные списки людей, которые в обязательном порядке поедут на ЭКСПО-2017 с 10 июня по 10 сентября. Таких списков пока нет, то есть точные цифры разнарядки по каждому району и городу Уральск. Самое большое количество людей отправит областной центр — 44 325 человек. Из районов самое большое количество обязан отправить Зеленовский район — 4517 человек. Самое маленькое количество людей обязан отправить Чингирлауский район — 614 человек. Разнарядка для каждого акимата разделена на категории: школьники, студенты, работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, госслужащие, правоохранительные органы, пенсионеры и даже социально-уязвимые слои населения.
Документы разнарядки и сопроводительное письмо подписаны заместителем акима области Игорем Стексовым. В своем письме Игорь Стексов поручает акиматам Уральска и районов при составлении списков проверить всех на предмет того, есть ли у человека ограничения на выезд в связи с неоплаченными штрафами, кредитами, алиментами и так далее.
По этой разнарядке из ЗКО на ЭКСПО-2017 в течение трех месяцев поедут 64338 человек, в составе 35 групп с 10 июня по 10 сентября. Все группы поедут на железнодорожном транспорте и согласно разнарядке каждая группа проведет в Астане 2 дня, после чего также организованно должна вернуться домой на поезде.
В областном акимате нам сообщили, что никаких бюджетных денег на поездку и проживание людей по этой разнарядке не предусмотрено. Все участники добровольно-принудительной поездки оплатят проезд, проживание и билет на ЭКСПО за свой счет. В некоторых школах Уральска учителя уже стали доводить до родителей информацию о том, что желательно приобрести для ребенка экскурсионный тур стоимость 56000 тенге на ребенка. В эту стоимость входят проезд на поезде туда и обратно, проживание в гостинице или хостеле, питание и билет на ЭКСПО с фиксированной датой. Если этот же экскурсионный тур будет предложен всем участникам разнарядки, то получается что, только гости из ЗКО в общей сложности потратят 3 млрд. 602 млн. 928 тыс. тенге.
Правильно, все должно быть организованно. Видимо, кто то взялся за экспо. А то щас нахлынет толпа в Астану. Надо организованно отправлять.
Кризис у нас это — ЭКСПО, всякие Азиады с Универсиадой, безумные проекты и конечно же воры-коррупционеры, начиная с верхов и донизу.
Мынаумен біз ел болмаймызғой. Бар байлығымызды шашып, ұрлатып. Ертең бала-немеремізге не қалдырамыз? 167 млрд. дол. қарызды ма?
может 56000 тнг ?
Может 56000 тенге, на 5600 только на обед хватит.
желательно приобрести для ребенка экскурсионный тур стоимость 5600 тенге на ребенка
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А 56000 не хотите? Причём оговорка, что цену могут ещё и изменить, естественно в сторону увеличения.
Вопрос о принудительном посещении по разнарядке уже поднимался в СМИ несколько месяцев назад.
Тогда помнится кто-то из замов Ахметжана Есимова мамой клялся, что ничего такого нет.
Однако потом тихо заглохла тема.
А то, что собирают деньги с госслужащих и госбюджетников в районах это уже разговоры шли еще в феврале. Вдохновленные ЭКСПО-патриотизмом фермеры и другие предприниматели, руководители бюджетных предприятий с остервенением собирают «с миру по нитке». Госслужащих ваще пристыдили и они обязались не подводить Родину и «изыскать» нужную сумму. Начальникам отделов и прочих кладовщикам колготно, но все-таки кое-какой ресурс имеется. А вот простым спецам приходится из зарплаты. А куда деваться, привыкшие платить дань… с незапамятных времен.
И при это не смей, вражина, вспоминать о разворованных миллиардах ермягиевыми и прочими их подельниками. Это не патриотично, понимашь. Только самый непримиримый враг государства может связывать посадку ермягиевых с разворовыванием (ибо, походу не за это сажали).
Бедная мама зама Есимова….. кто ещё не хочет посетить Ариран?)))
Универсиаду провалили вот и решили людей под палкой на ЭКСПО отправить. Неделю назад разнарядку с акимата Акжаикского района получили мол 60 процент коллектива должны принудительно поехать. Зарплата 55000 тенге а на ЭКСПО нужно заплатить 60000 тенге. А как потом целый месяц жить.
И еще школьников отправляют тоже 56000 тенге нужно заплатить опять детей бюджетников заставляют заплатить.
На днях приходила ко мне домой медик,делать уколы и разговорились с ней. Жалуется, что обязывают их ехать на этот экспо, за свой счет. Зарплата 50 тыс. Уже Экспо ассоциируются с каким то наказанием, позором. То обрушения, то пожары, то казнокрадство, то коррупция.
япацтолом….ппц, афёра века млять…ради прихоти одного чела, народ этой страны должен последнее отдать..
А что означает графа «Рекомендуемое количество»?
это и есть то количество людей которое акимат «рекомендует» отправить на ЭКСПО
Ну, вот! «Рекомендует», но не обязывает же.
Валерий, вы прям не знаете как с чиновничьего языка переводится слово «рекомендуем». особенного когда речь идет о такой важной вещи как обеспечение нужной массовки для госнужд. Там так «порекомендуют», что окрик родного отца, покажется вам мягким увещеванием