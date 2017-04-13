На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана
На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.
В этот четверг, 13 апреля, на вопросы западноказахстанцев на «Прямой линии» будут отвечать Болат ПАЛЫМБЕТОВ, уполномоченный по защите прав
предпринимателей РК
(уполномоченный назначается на должность распоряжением Главы государства и подотчетен только Президенту)
Задать вопросы Б. Палымбетову и Х. Капанову можно 13 апреля, с 15 до 16 часов, по телефону: 24-30-86.
Какие проблемы мешают предпринимателям?
Насколько открыты и доступны для предпринимателей местные госорганы?
Какие госорганы больше всего препятствуют предпринимателям?
Находят ли поддержку добросовестные предприниматели?
Какие новые изменения в госпрограммах для бизнеса?
Свои вопросы можете оставлять здесь в комментариях.