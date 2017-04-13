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Опубликовано: Чт, Апр 13th, 2017
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На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана

На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

В этот четверг, 13 апреля, на вопросы западноказахстанцев на «Прямой линии» будут отвечать Болат ПАЛЫМБЕТОВ, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей РК

(уполномоченный назначается на должность распоряжением Главы государства и под­отчетен только Президенту)

 

и Хайдар КАПАНОВ, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области.

 

Задать вопросы Б. Палымбетову и Х. Капанову можно 13 апреля, с 15 до 16 часов, по телефону: 24-30-86.

Какие проблемы мешают предпринимателям?

Насколько открыты и доступны для предпринимателей местные госорганы?

Какие госорганы больше всего препятствуют предпринимателям?

Находят ли поддержку добросовестные предприниматели?

Какие новые изменения в госпрограммах для бизнеса?

 

Свои вопросы можете оставлять здесь в комментариях.

 

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