На «Прямую линию» с читателями «УН» выйдет уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

В этот четверг, 13 апреля, на вопросы западноказахстанцев на «Прямой линии» будут отвечать Болат ПАЛЫМБЕТОВ, уполномоченный по защите прав

предпринимателей РК

(уполномоченный назначается на должность распоряжением Главы государства и под­отчетен только Президенту)

Задать вопросы Б. Палымбетову и Х. Капанову можно 13 апреля, с 15 до 16 часов, по телефону: 24-30-86.

Какие проблемы мешают предпринимателям?

Насколько открыты и доступны для предпринимателей местные госорганы?

Какие госорганы больше всего препятствуют предпринимателям?

Находят ли поддержку добросовестные предприниматели?

Какие новые изменения в госпрограммах для бизнеса?

Свои вопросы можете оставлять здесь в комментариях.