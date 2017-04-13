В одном из детсадов Уральска гуляет желудочно-кишечная инфекция

Речь идет о городском детском саде № 34 «Балбұлақ». Четверо воспитанников садика были госпитализированы в инфекционную больницу. Дежурный диагноз- гастроэнтероколит.

Об этом «УН» сообщил пресс- секретарь акимата Уральска Арсен Губашев.

-Состояние детей на данный момент удовлетворительно, — сообщает Арсен Губашев. – Один ребенок отпущен домой.

«УН» стало известно, что в детском саду сейчас работают специалисты СЭС, для выяснения причин вспышки заболевания. Сад «Балбұлақ» продолжает свою работу.

«УН» отслеживает события.

Акмарал Шаяхметова