В одном из детсадов Уральска гуляет желудочно-кишечная инфекция
Речь идет о городском детском саде № 34 «Балбұлақ». Четверо воспитанников садика были госпитализированы в инфекционную больницу. Дежурный диагноз- гастроэнтероколит.
Об этом «УН» сообщил пресс- секретарь акимата Уральска Арсен Губашев.
-Состояние детей на данный момент удовлетворительно, — сообщает Арсен Губашев. – Один ребенок отпущен домой.
«УН» стало известно, что в детском саду сейчас работают специалисты СЭС, для выяснения причин вспышки заболевания. Сад «Балбұлақ» продолжает свою работу.
«УН» отслеживает события.
Акмарал Шаяхметова
Гастроэнтероколит (от др.-греч. γαστήρ — желудок, ἔντερον — кишка, κόλον — толстая кишка) одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта.Острый гастроэнтероколит развивается обычно в результате пищевых токсикоинфекций, гриппа, сопровождающегося кишечными кровотечениями, др. инфекционных заболеваний (тиф, туберкулёз, сепсис и др.) аллергических факторов (см. Аллергия), отравлений (крепкие кислоты и щёлочи, спирты, тяжёлые металлы, лекарственные отравления и пр.). Инфекция в кишечник может попадать через рот или заноситься с кровью.
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