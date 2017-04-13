В Уральске мужчина признан виновным в покушении на убийство, однако освобожден от уголовной ответственности

В январе этого года Дмитрий Фирсов напал на девушку и нанёс ей порядка 10 ударов ножом, — сообщает корреспондент «УН» с зала суда. Однако мужчина избежал уголовного наказания, так как суд признал его невменяемый.

Согласно материалам уголовного дела, 35 -летний Дмитрий Фирсов, возвращался с работы домой и увидел идущую впереди, 36 — летнюю гражданку К. Мужчина вытащил с пакета кухонный нож и ударил женщину в спину, после чего женщина упала на землю. Тогда Фирсов сел на нёё верхом, и начал бить в ее ножом в грудь и шею. Женщина сопротивлялась, отбивалась руками и ногами, но всё это было тщетно. Избежать смерти гражданке К помогли проходящие мимо женщины, которые отогнали Фирсова от нее. Эти же женщины в последствии и вызвали «Скорую» помощь. Проезжавшие мимо мужчины сумели догнать и скрутить Дмитрия Фирсова, а также передать его в руки полиции.

— На первом судебном заседании мы допросили Фирсова, — пояснил председательствующий судья Кайрат Чалкаров. – Он нам рассказал, что голоса в его голове нашёптывали ему убить женщину, а он лишь действовал по их инструкции. Тогда мы и поняли, что с психикой этого человека не всё в порядке. Наши догадки подтвердила мать Дмитрия Фирсова. Женщина сообщила, что в возрасте трёх лет он отравился клофелином, после чего стал замкнутым человеком и ни с кем не общался, а работал преимущественно грузчиком и разнорабочим. Жил мужчина по графику « дом – работа – дом». Состоял на учёте в психиатрической клинике, один раз лечился там, по направлению военкомата.

Таким образом, суд признал Дмитрия Фирсова виновным по статье 24 УК РК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», однако освободил его от уголовной ответственности, в связи с тем, что на момент преступления он был в состоянии обострения психического заболевания. Диагноз Фирсова — параноидная шизофрения. Решением суда Фирсов направлен на лечение в Республиканскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением, в городе Актас, Алматинской области.

— Сколько времени там проведет Фирсов неизвестно, — пояснил судья Чалкаров. – Каждые полгода комиссия при клинике определяет, стоит ли отпускать домой человека, или нет. Некоторые там лечатся всю жизнь.

Кроме всего прочего мать Дмитрия Фирсова должна выплатить 300 тысяч тенге «морального вреда» гражданке К и выплатить 240 тысяч тенге Областной клинической больнице, за лечение женщины.