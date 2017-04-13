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Опубликовано: Чт, Апр 13th, 2017
129 ЗКО / Картина дня

В ЗКО будут бесплатно обучать профессионально-техническим специальностям

На проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» в этом году из местного бюджета выделят свыше трех миллиардов тенге.

илл

Иллюстративное фото

Озвучивая послание народу, президент государства Нурсултан Назарбаев объявил, что с 2017 года в стране будет дан старт новому проекту — «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Тут же глава Казахстана поручил Правительству приступить к реализации данного проекта.

Как сообщил заместитель акима области Марат Токжанов, в Западно-Казахстанской области ежегодно по данному проекту бесплатное профессиональное обучение будут получать 800 человек. В дальнейшем новоиспеченные специалисты будут трудоустроены.

— По реализацию этого проекта выделены 3 миллиарда 616 миллионов тенге, — отметил Марат Токжанов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

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