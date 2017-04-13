В ЗКО распределение господдержки будет проходить в онлайн-режиме

Об этом аким области Алтай Кульгинов заявил на расширенном совещании по вопросам защиты бизнеса.

— Распределение субсидий аграриям, государственной поддержки предпринимателям на региональном координационном совете (РКС – далее), госзакупки, распределение земельных участков и очерёдность в детских садах – вот основные сферы, где может присутствовать коррупционная составляющая, – высказался Алтай Кульгинов. – Мы планируем заседания РКС под председательством заместителя акима области Игоря Стексова, где идёт отбор бизнес-проектов на субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов, проводить в онлайн-режиме. Каждый желающий сможет посмотреть, как и по каким критериям идёт отбор этих проектов. То же самое касается и субсидий аграриям. В 2016 году на поддержку сельхозформирований по области из бюджета было выделено 9,5 миллиарда тенге. В этом году запланирована не меньшая сумма. Первый замакима области (Арман Утегулов – прим. ред.) будет проводить совещания по распределению этих субсидий также в онлайн-режиме. Онлайн будут проводиться и заседания комиссий по распределению земли. Акимы районов, города Уральска должны подготовить карты земельных участков, где будут обозначены новые ПДП – бизнес должен видеть, где есть свободные земли под строительство объектов предпринимательства. Если нужно, мы со своей стороны готовы помочь деньгами для разработки этих ПДП. Если мы будем транспарентными, доверия от бизнесменов к нам будет больше.

Людмила КАЛАШНИКОВА