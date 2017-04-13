В ЗКО с начала года родители 898 детей отказались от прививок

Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Причины отказа от прививок различны, и порой доходят до абсурда.

898 — именно о таком количестве « отказников» за 3 месяца 2017 года заявляет Областное управление здравоохранения, со ссылкой на собственную статистику. Если в предыдущие года, основной причиной отказа от вакцинации становились религиозные убеждения, то сейчас облздрав говорит о том, что причин отказа куда больше.

— В основном родители не прививают своих детей, ссылаясь на источники из интернета, — сообщает пресс- служба облздрава.

Любопытно, что цифры, приводимые медиком и цифры Департамента по защите прав потребителей ( ОблСЭС) разительно отличаются друг от друга. Какой статистике верить, неизвестно.

— В 2016 году по области зарегистрировано 160 случаев отказа от прививок, что на 15 случаев больше, чем в 2015 году, — сообщает департамент по защите прав потребителей.

— В 2016 году от вакцинации отказались родители 565 детей, что на 45 % больше, чем в 2015 году, — заявил облздрав .

Облздрав пытается бороться с проблемой «отказников». Сегодня, 13 апреля, в управлении было проведено мероприятие, где родителей, по тем или иным причинам, отказавшимся вакцинировать своих детей, информировали представители прокуратуры, внутренней политики, медики и эпидемиологи. Специально для мероприятия из Актобе была приглашена профессор медицинской академии имени Оспанова, Гульнара Кульниязова.

«В ходе совещания были освещены вопросы повышения информированности населения, общественности и медицинских работников о необходимости защиты против инфекционных болезней и о последствиях недостаточного охвата иммунизацией для общества; формирования у населения доверительного отношения к иммунопрофилактике; информирования населения о безопасности иммунопрофилактики «, — говорится в пресс –реллизе облздрава.

Но не только медики и эпидемиологи бьют тревогу: В этом году религиозные и духовные наставники Актюбинской области самостоятельно проводили работу с такими родителями. В 2015 году казахстанские депутаты Сената и вовсе предлагали ввести наказание для родителей, которые отказываются от прививок.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА