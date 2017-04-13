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Опубликовано: Чт, Апр 13th, 2017
366 ЗКО / Картина дня

Воспитанники ФК «Акжайык» из Уральска выиграли республиканский турнир

Юные уральские спортсмены выиграли республиканский турнир по футболу. Все матчи в рамках турнира футболисты завершили победой.

2006 вахитова (2)

Как сообщил корреспонденту «УН» руководитель отдела по развитию детского футбола в ЗКО Виктор КАБЛОВ, республиканский турнир по футболу, посвященный памяти заслуженного тренера РК Саургалиева Ж.С. среди юношеских команд 2006 годов рождения прошел с 27 марта по 1 апреля в Таразе.

В турнире принимали участие 8 команд – «Актобе» (Актобе), «Атырау» (Атырау), «Жетысу» (Талдыкорган), «Окжетпес» (Кокшетау),  «Акжайык» (Уральск), Шахтёр» (Караганда) и две команды «Тараз» (Тараз).

По словам Виктора Каблова, матчи проходили в двух группах. Уральские футболисты, выступая в первой группе, обыграли всех своих соперников – команды «Тараз-2», «Актобе», «Шахтер».

2006 вахитова (1)

В полуфинале уральцы также одержали победу со счетом 3:2 над кокшетауской командой «Окжетпес». В финальном матче с  командой «Шахтёр», победа также была за «Акжайыком» — 2:1.

Кроме того, двое юных футболиста из Уральска были отмечены как лучшие спортсмены. Так, Саят Кайленов был назван лучшим вратарем, а Ильдар Мендагалиев – лучшим игроком.

2006 вахитова (3)

Тренером команды команды «Акжайык» 2006 года рождения является Руслан Вахитов.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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