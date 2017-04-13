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Опубликовано: Чт, Апр 13th, 2017
472 ЗКО / Картина дня

«Жилстройсбербанк» в ЗКО начал прием заявлений на квартиры по программе «Нурлы жер»

По программе жилищного строительства «Нурлы жер» в этом году в Уральске построят три многоквартирных дома и еще один в Аксае.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщила Самал Кабесова, начальник отдела развития бизнеса областного филиала «Жилстройсбербанка».

— Прием заявлений на 481 квартиру в строящихся домах в Уральске и Аксае начался 12 апреля и продлится до 12 мая, — рассказала Самал Кабесова. – Половину из этих квартир получат очередники, половину – вкладчики нашего банка.

В Уральске многоквартирные дома будут возведены между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов:

комплекс 9-этажного 180-квартирного дома – Пятно № 5 (Зачаганск);

комплекс 10-этажного 96-квартиного дома – Пятно № 33 (ПДП);

комплекс 10-этажного 130-квартирного дома – Пятно № 34 (ПДП).

В Аксае Бурлинского района 75-квартирный дом будет построен в микрорайоне «Карачаганак-1».

Как отметила Самал Кабесова, для оформления данного кредитного жилья процентная ставка сейчас снижена до 5 процентов годовых. А для оформления займа участникам этой программы необходимо накопить на депозите либо разово внести не менее 30 процентов от стоимости жилья.

— С 3 апреля «Жилстройсбербанк» отменил комиссионный сбор за заключение договоров о жилищных строительных сбережений, — отметила начальник отдела. – Теперь заключить договор или же увеличить договорные суммы можно бесплатно как очередникам на жилье, так и любому клиенту нашего банка.

В настоящий момент 17909 вкладчиков «Жилстройсбербанка» ожидают очереди на жилье.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

 

 

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