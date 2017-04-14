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Опубликовано: Пт, Апр 14th, 2017
1 315 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Маншук Аймурзиева возглавила облздрав Атырауской области

Маншук Аймурзиева была назначена на должность начальника облздрава Атырауской области 13 апреля. Неделей ранее  она уволилась по собственному желанию с должности замначальника облздрава Западно-Казахстанской области.

Маншук Аймурзиева

Маншук Аймурзиева

Назначение Маншук Аймурзиевой на новую должность официально подтвердили в акимате Атырауской области. Она приняла участие в конкурсе на занятие вакантной должности на общих основаниях и в результате смогла победить среди 11 претендентов. Об этом сообщили нам в акимате Атырауской области. Вчера, 13 апреля, аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил нового руководителя облздрава на собрании актива области. Маншук Аймурзиева в своем приветственном слове обозначила свою приоритетную задачу — повышение качества профессиональной подготовки врачей и персонала. Стоит отметить, что по итогам общереспубликанского рейтинга Атырауская область в 2016 году заняла последнее место среди регионов Казахстана по уровню развития системы здравоохранения. ЗКО в этом же рейтинге заняла первое место.

Напомним, что Маншук Аймурзиева в облздраве Западно-Казахстанской области занимала должность заместителя руководителя  по развитию и организационной работе. Неизвестно, подавала ли Маншук Аймурзиева свои документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности начальника облздрава ЗКО.

4 комментария
  1. Вайлекум Ассалам:
    14 Апрель 2017 в 9:37

    А Бекет куда ушёл? И кто у нас теперь будет?

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  2. Сабрина:
    14 Апрель 2017 в 11:01

    Маншук Кудайбергеновну поздравляю от чистого сердца! Она достойна руководить облздравом,еще давно! Теперь здравоохранение Атырауской области улучшиться, и только в положительную сторону!!!

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  3. ;:
    14 Апрель 2017 в 11:20

    Вайлекум Ассалам:
    14 Апрель 2017 в 9:37
    А Бекет куда ушёл? И кто у нас теперь будет?
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    Бекет ушел в бизнес.
    Здравоохранение тоже ушло в небытие.
    Если кто-то там назначен, типа, нашалника якобы здравоохранения, так то для других задач и целей (злые языки говорят для распила, но мы с вами конечно злым языкам не верим, правда же?).
    Нашалники приходят и уходят, вернее отваливаются как пиавки досыта насосавшись крови тела, к коему удалось присосаться.

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  4. Гизат:
    14 Апрель 2017 в 12:30

    ;:
    14 Апрель 2017 в 11:20

    Если кто-то там назначен, типа, нашалника якобы здравоохранения, так то для других задач и целей (злые языки говорят для распила, но мы с вами конечно злым языкам не верим, правда же?). Нашалники приходят и уходят, вернее отваливаются как пиавки досыта насосавшись крови тела, к коему удалось присосаться.
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    Добрые языки тоже самое говорят про распилы и прочее. А добрым языкам надо верить! А насчет пиявок это в яблочко!!! Легион пиявок на теле народа……

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