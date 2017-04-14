Маншук Аймурзиева возглавила облздрав Атырауской области
Маншук Аймурзиева была назначена на должность начальника облздрава Атырауской области 13 апреля. Неделей ранее она уволилась по собственному желанию с должности замначальника облздрава Западно-Казахстанской области.
Назначение Маншук Аймурзиевой на новую должность официально подтвердили в акимате Атырауской области. Она приняла участие в конкурсе на занятие вакантной должности на общих основаниях и в результате смогла победить среди 11 претендентов. Об этом сообщили нам в акимате Атырауской области. Вчера, 13 апреля, аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил нового руководителя облздрава на собрании актива области. Маншук Аймурзиева в своем приветственном слове обозначила свою приоритетную задачу — повышение качества профессиональной подготовки врачей и персонала. Стоит отметить, что по итогам общереспубликанского рейтинга Атырауская область в 2016 году заняла последнее место среди регионов Казахстана по уровню развития системы здравоохранения. ЗКО в этом же рейтинге заняла первое место.
Напомним, что Маншук Аймурзиева в облздраве Западно-Казахстанской области занимала должность заместителя руководителя по развитию и организационной работе. Неизвестно, подавала ли Маншук Аймурзиева свои документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности начальника облздрава ЗКО.
А Бекет куда ушёл? И кто у нас теперь будет?
Маншук Кудайбергеновну поздравляю от чистого сердца! Она достойна руководить облздравом,еще давно! Теперь здравоохранение Атырауской области улучшиться, и только в положительную сторону!!!
Вайлекум Ассалам:
14 Апрель 2017 в 9:37
А Бекет куда ушёл? И кто у нас теперь будет?
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Бекет ушел в бизнес.
Здравоохранение тоже ушло в небытие.
Если кто-то там назначен, типа, нашалника якобы здравоохранения, так то для других задач и целей (злые языки говорят для распила, но мы с вами конечно злым языкам не верим, правда же?).
Нашалники приходят и уходят, вернее отваливаются как пиавки досыта насосавшись крови тела, к коему удалось присосаться.
;:
14 Апрель 2017 в 11:20
Если кто-то там назначен, типа, нашалника якобы здравоохранения, так то для других задач и целей (злые языки говорят для распила, но мы с вами конечно злым языкам не верим, правда же?). Нашалники приходят и уходят, вернее отваливаются как пиавки досыта насосавшись крови тела, к коему удалось присосаться.
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Добрые языки тоже самое говорят про распилы и прочее. А добрым языкам надо верить! А насчет пиявок это в яблочко!!! Легион пиявок на теле народа……