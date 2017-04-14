Маншук Аймурзиева возглавила облздрав Атырауской области

Маншук Аймурзиева была назначена на должность начальника облздрава Атырауской области 13 апреля. Неделей ранее она уволилась по собственному желанию с должности замначальника облздрава Западно-Казахстанской области.

Назначение Маншук Аймурзиевой на новую должность официально подтвердили в акимате Атырауской области. Она приняла участие в конкурсе на занятие вакантной должности на общих основаниях и в результате смогла победить среди 11 претендентов. Об этом сообщили нам в акимате Атырауской области. Вчера, 13 апреля, аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил нового руководителя облздрава на собрании актива области. Маншук Аймурзиева в своем приветственном слове обозначила свою приоритетную задачу — повышение качества профессиональной подготовки врачей и персонала. Стоит отметить, что по итогам общереспубликанского рейтинга Атырауская область в 2016 году заняла последнее место среди регионов Казахстана по уровню развития системы здравоохранения. ЗКО в этом же рейтинге заняла первое место.

Напомним, что Маншук Аймурзиева в облздраве Западно-Казахстанской области занимала должность заместителя руководителя по развитию и организационной работе. Неизвестно, подавала ли Маншук Аймурзиева свои документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности начальника облздрава ЗКО.