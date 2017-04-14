Следователь из ЗКО задержан за взятку, полученную за нечестное следствие

Седьмого апреля текущего года сотрудник ОВД Теректинского района М. задержан антикоррупционной службой по подозрению на получение взятки.

Об этом сообщает прокуратура Западно–Казахстанской области.

«Подозреваемый сотрудник полиции задержан и с санкции суда заключен под стражу, — пишет прокуратура в официальном пресс-релизе. – Сумма взятки, которую предположительно получил полицейский, неизвестна, однако значится как значительная».

«УН» отслеживает события. В ближайшее время станет известно имя, должность, размер взятки и другие детали данного происшествия.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА