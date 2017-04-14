В ЗКО идет незаконное уголовное преследование предпринимателей

Об этом на заседании по защите прав предпринимателей заявил Жаннур Ахметбек, начальник управления по надзору за законностью прокуратуры ЗКО.

— Предприниматели вовлекаются в уголовный процесс. К примеру, следователь службы экономических расследований Зейнуллин незаконно вел следствие в отношении ТОО «Мегастрой Инвест» по экономической контрабанде. Как выяснилось, в деле отсутствовала сумма ущерба, необходимая для уголовного преследования, в итоге дело было прекращено, — рассказал прокурор Жаннур Ахметбек.

Со слов прокурора, каждое третье дело службы экономических расследований было прекращено в связи со снятием с учета. В 2016 г. начато 278 досудебных расследований, из них прекращено со снятием с учета 78, окончено с нарушением срока 96, в т. ч. с продлением — 51.

— Кроме того, по очевидным гражданско-правовым спорам проводили следствие от 2 до 5 месяцев. Следователю Мушагалиеву понадобилось 2 месяца, чтобы установить, что неисполнение обязательств ТОО «Аксайинжстрой» (по договору госзакупок по капитальному ремонту дороги по ул. Казталовская в г. Уральск) относится к гражданско-правовым отношениям, а следователю Калыковой по делу в отношении ТОО «Батыс Кунбагыс» — 6 месяцев, — рассказал выступая на заседании Жаннур Ахметбек.

Кроме того, прокуратура прекратила уголовное дело в отношении ТОО «Астрадор».

— Не отстает и полиция. УВД г. Уральск при отсутствии сведений об ущербе незаконно возбудило уголовное дело в отношении ТОО «Астрадор» по факту незаконной добычи песка, — отметил прокурор,

— Таким образом, предприниматели незаконно вовлекаются в уголовный процесс. А это определенный стресс, потеря деловой репутации, — заявил Ахметбек.

— Когда предприниматель нарушает закон, с него три шкуры сдирают, а какую ответственность несут следователи, которые нарушили закон? — задался вопросом уполномоченный по правам предпринимателей Болат Палымбет.

— Все следователи привлечены к ответственности, никто из них не останется безнаказанным, — ответил Жаннур Ахметбек.

Азамат Муханов