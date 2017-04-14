Земельные участки бизнесменам ЗКО недоступны

К такому выводу пришли прокуроры области, проведя проверку соблюдения земельного законодательства местными госорганами.

— Практика предоставления предпринимателям в ЗКО земельных участков неоднозначна, — заявил на совещании по защите прав предпринимателей начальник Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Жаннур Ахметбек. — Законодательство (ст.48 Земельного кодекса) обязывает распределять землю среди бизнесменов через аукционы. А местные акиматы считают, что только они должны решать, кому достанется тот или иной участок земли.

Ахметбек отметил, что за 2015-2016 годы в ЗКО не проведено ни одного земельного аукциона среди предпринимателей, тогда как в других областях (ВКО, ЮКО) — около сотни. В связи с этим, по мнению докладчика, акимату области необходимо проработать вопрос о выделении из местного бюджета денежных средств для организации и проведения аукционов по предоставлению земельных участков для ведения предпринимательской деятельности.

Жаннур Ахметбек обратил внимание на тот факт, что местные госорганы выборочно подходят к предоставлению предпринимателям земли в аренду. Сроки аренды варьируются от двух до пяти лет. К моменту истечения срока аренды у предпринимателей начинаются проблемы – им приходится заново месяцами ходить по инстанциям, собирать справки, тратить деньги.

— Именно во время продления сроков аренды во всей красе проявляется чиновничья бюрократия: земельные отделы отказывают в заключении новых договоров, выдвигая необоснованные причины, либо вовсе беспричинно, — высказался спикер. — Наглядный и вопиющий пример: в прошлом году акимат Теректинского района беспричинно отказал в продлении договора аренды земельного участка одному сельхозтоваропроизводителю — якобы земельные участки используются не по целевому назначению (пастбища и пашни).

Прокурор внес протест и отменил это решение. В итоге, срок аренды продлен на 10 лет.

Прокурор привёл несколько примеров, когда они не смогли установить принцип определения сроков аренды земли для предпринимателей, которые занимаются подобными видами деятельности.

Так, земельный участок для обслуживания производственных зданий АО «Орал Жолдары» предоставлен на 10 лет, ТОО «АжАсСтрой» — на 5 лет, компании «Тоби» — на 2 года. Для установки рекламных конструкций земля в аренду АО«Желаевский КХП» была предоставлена сроком на 2 года, компаниям «Риа-Мир» и «Октан» — на 5 лет.

— Напрашивается необходимость упорядочения сроков аренды в зависимости от профиля предпринимательской деятельности, — высказался прокурор Ахметбек. – В вопросах аренды земли, выделения земельных участков по области нет прозрачности. И ситуация не меняется годами. Все обозначенные проблемы можно решить. По требующим законодательного разрешения прокуратура области инициировала предложения в центральные органы. Что возможно решить на месте, включим в план мероприятий по итогам данного заседания.

Людмила КАЛАШНИКОВА