В ЗКО бизнес «душат» проверки госорганов

Об этом на совещании при акиме области заявил начальник Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Жаннур Ахметбек.

— В области 65 госорганов могут проверять бизнес и влиять на его работу, – отметил прокурор Ахметбек. — Как мы выяснили, больше всего предприниматели страдают от проверок СЭС, пожарников и фискальных органов. В 2016 году СЭС почти в три раза больше проверяли бизнес, чем в 2015 году (с 1332 до 3435), ЧС – в 1,5 раза (с 511 до 1465). При этом налоговые проверки предпринимателей за год снизились с 1253 до 760.

При этом спикер отметил, что в половине случаев госорганы беспокоили добросовестных предпринимателей.

— Органы по защите прав потребителей (СЭС) буквально душат малый бизнес, особенно в селе, своими предписаниями, устанавливая в них заведомо неисполнимые требования, — подчеркнул он. — Все бы ничего. Но потом сотрудники СЭС заходят к ним с проверкой и привлекают к административной ответственности за неисполнение предписания. А штраф по ч.3 ст.462 КоАП на малый бизнес составляет 100 МРП, на средний — 200.

По словам Ахметбека, органы по защите прав потребителей за последние три года выдали 359 предписаний субъектам, осуществляющим реализацию пищевой и непищевой продукции (2015 г. — 126, 2016 г. — 220, 2017 г. — 13). В предписаниях указываются 2 вида мероприятий:

1) о недопущении реализации продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих их качество и безопасность;

2) о предоставлении документов, подтверждающих безопасность продукции, в течение 10 рабочих дней.

— Можете представить, что испытывает владелец маленького магазина, условно, в посёлке Чингирлау, с ежемесячным доходом не более 100 тысяч тенге, которому «влепили» штраф 220 тысяч тенге за непредставление сертификата на какую-то продукцию, — высказался Жаннур Ахметбек. — Мы потребовали от областного Департамента по защите прав потребителей пересмотреть подобную практику. Суды входят в положение предпринимателей, в отдельных случаях прекращая такие дела. Нам приходится прилагать немало усилий, чтобы прекратить искусственное давление на предпринимателей.

Жаннур Ахметбек также сообщил, что в области нередки случаи, когда представители местной власти «напрягают» бизнесменов, если в бюджете не хватает средств на проведение тех или иных мероприятий. Так, в Жангалинском районе акимат создал общественный фонд «Камыс-Самар», куда предприниматели перечислили свыше 2 млн. тенге для покрытия расходов на различные общественно-культурные мероприятия. После вмешательства прокуратуры деятельность фонда была прекращена. Заместитель акима района и два руководителя профильных отделов наказаны за совершение проступка, дискредитирующего госслужбу (объявлено неполное служебное соответствие).

Местные исполнительные органы Таскалинского района нарушали права предпринимателей, необоснованно завышая арендную плату за предоставляемые объекты недвижимости.

По представлению прокуратуры произведен перерасчет излишне уплаченной предпринимателями суммы на 600 тыс. тенге.

Управление здравоохранения длительное время не возвращало предпринимателям денежные средства по обеспечению заявок на участие в тендерах – более 20 миллионов тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА