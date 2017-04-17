Погода +21oC
$326.02
375.87
5.52
Опубликовано: Пн, Апр 17th, 2017
308 Мир

Эрдоган намерен восстановить смертную казнь

Президент Турции планирует вновь ввести в стране смертную казнь. Если парламент не проголосует за эту меру, в стране будет проведен еще один референдум.

Флаг Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума. Возобновление практики смертной казни будет его «первой задачей», заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками.

Для одобрения смертной казни требуется поддержка не менее двух третей депутатов турецкого парламента. Если среди депутатов эта идея не получит достаточной поддержки, тогда будет проведен референдум, сказал Эрдоган. При этом референдум возможно будет провести, если за предложение проголосует 60 процентов членов парламента.

О возможности возвращения к смертной казни Эрдоган заговорил после неудавшейся попытки госпереворота, случившейся летом 2016 года. В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.

По данным национального Центризбиркома, победу на нынешнем референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. Согласно предварительным результатам, инициативу Эрдогана поддержали 51,2 процента проголосовавших избирателей, против выступили 48,8 процента. Эти данные основаны на подсчете 99,96 процента бюллетеней.

m.dw.com

 

4 комментария
  1. Kromwel says:
    17 апреля 2017 в 14:02

    Путёвки в турцию возможно сново подешевеют, на время до конца апреля??? Но задуматся стоит!

    0
    0
    Ответить
  2. KAIZER says:
    20 апреля 2017 в 10:14

    Правильное решение, коррупция в Турции тоже проблема, сейчас введут смертную казнь и перестанут воровать)… нам тоже нужны смертная казнь

    0
    0
    Ответить
  3. West Казах says:
    21 апреля 2017 в 12:10

    Видать сильно обосрался эрдоган, восточные поавители никогда добровольно нн отдадут трон, за редким исключением.

    0
    0
    Ответить
  4. Баке says:
    22 апреля 2017 в 13:22

    Всё теперь ждите аналогичных мер и нас. .. Наш солнце подобный всегда подражает Эрдогану

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-20
Утром21 ℃
Днем26.87 ℃
Вечером25.61 ℃
Ночью23.12 ℃
Влажность60 %
ДавлениеhPa 1019.67
Скорость ветра3.08 м/с
2017-07-21
Утром23.09 ℃
Днем32.03 ℃
Вечером31.4 ℃
Ночью22.6 ℃
Влажность50 %
ДавлениеhPa 1014.19
Скорость ветра3.51 м/с