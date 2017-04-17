Telia Company уйдет из Казахстана и всей ЦА уже в этом году

Телекоммуникационный гигант потерял из-за коррупции в Центральной Азии 1,4 млрд долларов.

Базирующийся в Германии портал Centre1 сообщил, что компания Telia Company, ранее известная как TeliaSonera, которой принадлежит 51% акций Kcell, до конца 2017 года полностью уйдет с рынка Казахстана и других республик Центральной Азии. Эту информацию подтвердила официальный представитель Telia Company Джоанна Хенсон. За шведско-финской компанией, одним из мировых лидеров телекоммуникационной отрасли, последние 5 лет тянется шлейф коррупционных скандалов, и, вероятно, именно это стало причиной принятого руководством Telia Company решения покинуть регион ЦА как можно скорее.

Стоит отметить, что 19 сентября 2012 года на шведском общественном телевидении состоялась премьера информационно-аналитической программы из серии «Миссия: Расследовать», подготовленной журналистами Свеном Бергманом и Фредриком Лорином, в которой рассказывались подробности коррупционных схем, в которые была втянута тогда еще TeliaSonera в Узбекистане. Предположительно, согласно данным расследования, компания платила крупные взятки дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре за право работать в стране. После выхода фильма в свет разразился небывалый скандал, который подпортил репутацию телекоммуникационного гиганта и фактически уничтожил бизнес-империю и политические амбиции Гульнары Каримовой, которая, по неофициальным данным, с 2014 года находится под домашним арестом, в том числе в связи с расследованием ее причастности к коррупционным схемам с TeliaSonera.

По данным Организации по расследованию организованной преступности OCCRP, TeliaSonera заплатила Каримовой 381 млн долларов в качестве взятки и обещала еще 75 млн. Предположительно, ей также платили взятки головные офисы ряда российских компаний, в их числе «Вымпелком», МТС и Alfa Telecom. Telia Company еще недавно была представлена в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия, Грузия и Непал, которые в компании относили к региону Евразии. Однако компания уже свернула свою работу в Закавказье после еще одного скандала, связанного с дачей взяток в Азербайджане.

Отдел расследований Telia Company в 2015 году проанализировал работу своей дочерней компании в Азербайджане (Azercell) и пришел к выводу, что в 2008 году, когда Azercell начала получать значительную прибыль, государственный пакет ее акций был передан нескольким компаниям, тесно связанным с семьей президента Ильхама Алиева.

Telia Sonera также была вынуждена признать информацию о предоставлении властям Азербайджана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Узбекистана неограниченного доступа к частным телефонным и интернет-разговорам лидеров и активистов оппозиции. Выяснилось, что также Azercell передавала властям данные о СМС-сообщениях об азербайджанцах, которые голосовали за Армению на конкурсе Евровидение, после чего эти люди вызывались на допрос в органы безопасности.

В Казахстане Telia Company принадлежит 51% АО «Kcell». Abctv.kz обратился в пресс-службу сотового оператора с просьбой дать подробный комментарий о том, как может измениться работа Kcell после ухода Telia Company с казахстанского рынка. Однако начальник отдела корпоративных коммуникаций АО «Kcell» Наталья Еськова сообщила, что представители оператора не смогут дать никаких комментариев по этому поводу, так как АО «Kcell» не имеет права комментировать данный процесс. В компании рекомендовали переадресовать вопросы вице-президенту по коммуникациям группы Telia Питеру Борсосу. Abctv.kz отправил г-ну Борсосу официальный запрос, однако к моменту публикации материала ответы еще не получены.

Взаимоотношения TeliaSonera с Казахстаном также нередко становились предметом интереса журналистов. В начале января 2013 года стало известно, что TeliaSonera за 205 млн долларов приобрела телекоммуникационные активы у двух казахстанских бизнесвумен – Айгуль Нуриевой и Раушан Сагдиевой.

Речь шла о двух сделках по приобретению телекоммуникационных операторов: WiMAX-активов холдинга Alem Communications и 20% акций магистрального оператора «Казтранском». Первая сделка была оценена в 170 млн долларов, вторая – в 35 млн долларов. TeliaSonera приобрела компанию «Казнет Медиа», которая затем выкупила у Alem Communications фирмы «Аксоран» и «Инстафон», владеющие частотами для WiMAX. У Alem Communications после этого остался второй по величине оператор кабельного телевидения в Казахстане Digital TV.

По некоторым данным, к казахстанским активам Telia Company якобы проявляет интерес турецкий оператор Turkcell.

Тем временем, согласно информации Centre1, Telia Company никак не может найти покупателя своей доли в Узбекистане, а сделка в Таджикистане по продаже активов Tcell – AKFED – Фонду по экономическому развитию, который курирует лидер исмаилитов Ага Хан, сорвалась. Telia Company хотела продать за 39 млн долларов 60% акций в ТР, однако 4 апреля было объявлено, что стороны не пришли к консенсусу. В 2015-2016 годах власти наложили на Tcell штраф в размере 20 млн долларов за нереализованный доход.

В Telia Company признали, что в целом из-за проблем в евразийском и центральноазиатском регионе и коррупционных схем компания потеряла 1,4 млрд долларов, а ее доходы упали на 5%.

Стоит отметить, что Telia Company со штаб-квартирой в Стокгольме считается лидером рынков сотовой связи Швеции и Финляндии. Компания была образована в декабре 2002 года в результате присоединения финской Sonera к шведской Telia. Экспансию в дальнее зарубежье финская Sonera начала проводить в начале 2000-х годов, образовав вместе с турецким оператором Turkcell холдинг FinTur.

23 марта 2017 года бренд Sonera, существовавший с 1998 года и после слияния компаний использовавшийся в двойном написании TeliaSonera, был полностью упразднен. Одновременно был отменен роуминг на телефонные звонки и СМС-сообщения в странах Евросоюза.

Аскар Муминов

abctv.kz