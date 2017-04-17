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Опубликовано: Пн, Апр 17th, 2017
667 Картина дня / Страна

В Акмолинской области людей спасают из затопленного автобуса (ВИДЕО)

В Акмолинской области наводнение застало пассажиров автобуса врасплох. В социальных сетях появилось видео очевидца, который запечатлел, как спасали пассажиров автобуса в Атабасарском районе Акмолинской области.

Судя по видео, пассажирский автобус был застигнут паводком на подъезде к трассе, через которую перетекала поводковая вода. Автор видео сообщает, что оно было сделано в районе поселка Максимово.  Напомним, что наводнение в Атабасарском районе Акмолинской области началось вечером в субботу. Сообщается о множестве случаев гибели скота, службы спасения эвакуировали около 700 жителей двух сел.  Также наводнение затопило несколько сел в Актюбинской области и в пригородах Караганды.

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