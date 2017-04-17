В «УН» прошла «Прямая линия» с уполномоченным по защите прав предпринимателей РК (ВИДЕО)
Болат Палымбетов, а также председатель Совета по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей ЗКО Хайдар Капанов рассказали о том, какие претензии есть у бизнесменов ЗКО к властям, какую реальную помощь могут получить представители бизнеса у бизнес-омбудсмена и в Палате предпринимателей, и насколько реально поменять законодательство в пользу предпринимателей, если тот или иной закон работает не в их пользу.
Бизнесмены области задали омбудсмену Палымбетову, а вкупе с ним и Капанову всего несколько вопросов, и это, несмотря на то, что, согласно опросу западноказахстанского бизнес-сообщества, бизнес-климат в области оставляет желать лучшего, и по наличию условий для развития предпринимательства ЗКО находится на 13 позиции среди 16 областей РК.
Почему на суде в экономической,преимущество всегда отдают на гос.службу. ИП который пополняют бюджет,закрывают свое деятельности. Сотни,тысячи ИП за каких то мелочи закрывают свою работу. Почему ИП-ущемляют?
«Бизнесмены области задали омбудсмену Палымбетову, а вкупе с ним и Капанову всего несколько вопросов, и это, несмотря на то, что, согласно опросу западноказахстанского бизнес-сообщества, бизнес-климат в области оставляет желать лучшего, и по наличию условий для развития предпринимательства ЗКО находится на 13 позиции среди 16 областей РК.»
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Результат вполне предсказуемый и закономерный.
Вообще, изначально было непонятно к чему вся эта затея с приглашением НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ этих неофициальных чину.ш….какую и с чьей стороны реакцию вы ожидали?, …вопросы ОТ КОГО?….Вернее , вопросы ОТ КАКОГО РОДА и РАНГА предпринимателей?
Те ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ которые тусуются здесь относятся к самому низшему, бесправному классу ИПшников. Они для этих господ в дорогущих костюмах — пыль, тля…
Эти «господа» представляют интересы той «сытой» категории «предпринимателей-нуворишей» которая исчисляет свои доходы сотнями миллионов тенге….тех кто их в эту «палату» и делегировал….тех, чьи щедрые чаевые они и отрабатывают, стоя на страже именно их интересов. А люди подобного уровня на этом сайте не сидят.
Для людишек попроще, вернее не ДЛЯ них, а ДЛЯ того чтобы эту ИПэшную «пузатую мелочь» ДОИТЬ, специально созданы всевозможные «громоотводы», паразиты типа «Тату» — «ассоциаций малого бизнеса» от которых пользы — как от козла молока.
Между тем, беднягам мелким ИПшникам действительно не позавидуешь. Это самое бесправное сословие. О них вытирают ноги все. Их ИМЕЮТ все кому не лень, начиная с самого государства в лице всевозможных налоговых и проверяющих структур и заканчивая их «СТАРШИМИ БРАТЬЯМИ» — «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СРЕДНЕГО ВЫСШЕГО ЗВЕНА» — теми самыми нуворишами, чьи кровные интересы как раз и представляют те самые сытые фейсы которых вы пригласили на «прямую линию»!!!
И ЧТО ИНТЕРЕСНОГО для вашего контингента пользователей они могут изречь?
РассЫпаться в цифрах?
Бравурно отрапортовать?
Мы с ними НЕ ОДНОЙ крови!