В «УН» прошла «Прямая линия» с уполномоченным по защите прав предпринимателей РК (ВИДЕО)

Болат Палымбетов, а также председатель Совета по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей ЗКО Хайдар Капанов рассказали о том, какие претензии есть у бизнесменов ЗКО к властям, какую реальную помощь могут получить представители бизнеса у бизнес-омбудсмена и в Палате предпринимателей, и насколько реально поменять законодательство в пользу предпринимателей, если тот или иной закон работает не в их пользу.

Бизнесмены области задали омбудсмену Палымбетову, а вкупе с ним и Капанову всего несколько вопросов, и это, несмотря на то, что, согласно опросу западноказахстанского бизнес-сообщества, бизнес-климат в области оставляет желать лучшего, и по наличию условий для развития предпринимательства ЗКО находится на 13 позиции среди 16 областей РК.